Le anticipazioni quotidiane de Il Paradiso delle Signore per la puntata che andrà in onda martedì 19 ottobre promettono momenti emozionanti per il pubblico della soap di Rai 1. Salvatore (Emanuel Caserio) consiglierà a Tina (Neva Leoni) di essere sincera con Vittorio (Alessandro Tersigni) sul suo problema alle corde vocali, mentre proseguirà il corteggiamento del giovane Amato nei confronti di Anna (Giulia Vecchio) soprattutto dopo aver scoperto che entrambi hanno una passione per Totò.

Nel frattempo, Conti convincerà Orlando Brivio (Sebastiano Gavasso) a cambiare la sceneggiatura del film per fare in modo che Tina accetti di partecipare al progetto.

Infine Flora (Lucrezia Massari) risulterà sempre più interessante agli occhi di Umberto, e Adelaide (Vanessa Gravina) inizierà ad essere infastidita dalla nuova arrivata.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore di martedì 19 ottobre riportano che, dopo aver ascoltato a lungo sua sorella, Salvatore le darà un consiglio. Il giovane Amato dirà a Tina che dovrebbe aprire il suo cuore a Vittorio, confidandogli del suo problema di salute alle corde vocali. Solo in questo modo la cantante potrebbe affrontare al meglio la situazione, evitando di raccontare altre bugie a Conti sulla proposta di partecipazione al film musicale.

Nel frattempo Vittorio, pur di riuscire a convincere Tina a partecipare al suo progetto, parlerà con Orlando Brivio per proporgli di cambiare la sceneggiatura del musicarello.

Continuerà il corteggiamento di Salvatore nei confronti di Anna

Salvatore continuerà a provare una forte attrazione per Anna Imbriani, e sarà deciso più che mai a conquistarla.

Per corteggiare la ragazza, il giovane Amato farà leva sulla passione in comune che ha con lei per Totò.

L'amore per il comico napoletano potrebbe avvicinare Salvatore alla donna che gli ha fatto battere di nuovo il cuore dopo il periodo di sofferenza per l'addio a Gabriella.

Adelaide sarà infastidita dalla presenza di Flora: anticipazioni puntata di martedì 19 ottobre

Nella puntata de Il Paradiso delle signore del 19 ottobre, Flora susciterà in Umberto una curiosità crescente, e questo infastidirà molto Adelaide.

La contessa, nonostante abbia invitato la stilista a trasferirsi a villa Guarnieri, inizierà a pentirsi della sua decisione quando noterà che il cognato potrebbe essere attratto dalla figlia di Achille Ravasi (Roberto Alpi).