Can Yaman si è trasferito in Italia all'inizio del 2021 per continuare la sua carriera professionale da attore. Attualmente, l'attore turco si trova a Palermo, per le riprese di "Viola come il mare" e, prossimamente, sarà impegnato con un'altra serie tv. Infatti ricoprirà il ruolo di Sandokan che, negli anni '70, è stato interpretato da Kabir Bedi.

Nel corso di una recente intervista, l'attore indiano ha parlato del giovane collega, affermando che, secondo lui, il remake della fiction sarà un successo. Inoltre, Kabir ha detto di non avere mai incontrato né Can Yaman, né Luca Argentero.

Can Yaman e Kabir Bedi: i protagonisti di Sandokan non si sono mai incontrati

Kabir Bedi ha ricoperto il ruolo di Sandokan negli anni '70 e ha parlato del remake della serie televisiva che tornerà sul piccolo schermo prossimamente.

Come raccontato dall'attore in una recente intervista, al momento, non ha avuto ancora il piacere di conoscere Can Yaman e, a tal proposito, ha dichiarato: ''Non ho mai incontrato l'attore turco, così come non conosco Luca Argentero (nei panni di Yanez), ma sono certo che tutto il cast farà un bel lavoro".

Can Yaman è un bravo attore: il commento di Kabir Bedi

Kabir Bedi ha spiegato di essere felice di potere rivedere in televisione la serie che lo ha portato al successo.

A tal proposito, l'attore ha dichiarato: ''Sono contento del ritorno di Sandokan. Sarà bello vedere di nuovo le avventure della 'tigre' con effetti speciali moderni''.

Al momento, non è chiaro quando inizieranno le riprese del remake della fiction, anche perché Can Yaman è attualmente impegnato in Sicilia con Francesca Chillemi, per le riprese di Viola come il mare.

Can Yaman è il nuovo Sandokan, Luca Argentero è Yanez

Per quanto riguarda Sandokan, attualmente, sono trapelate ancora poche informazioni. Riguardo al cast, infatti, sono stati rivelati i nomi dei due protagonisti maschili: Can Yaman nel ruolo di Sandokan e Luca Argentero nel ruolo di Yanez. I due attori si sono già incontrati e hanno pubblicato anche qualche scatto insieme sui social.

La protagonista femminile, che dovrà ricoprire il ruolo di Marianna, invece, non è ancora stata scelta e non sono trapelate indiscrezioni sul nome dell'attrice che sarà accanto all'attore di Istanbul.

Qualche tempo fa, Yaman aveva pubblicato uno scatto su Instagram con la locandina della fiction. Non resta che attendere per vedere se l'attore di Istanbul avrà lo stesso successo che aveva avuto Kabir Bedi nel ruolo di Sandokan.