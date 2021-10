Ci sarà Luce dei tuoi occhi 2? Questa è la domanda che si pongono i numerosi fan-spettatori della fiction con protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno che, nel corso di queste settimane, ha tenuto banco su Canale 5, registrando ottimi risultati dal punto di vista degli ascolti. A poche ore dal gran finale della prima stagione, in tanti si chiedono se ci sarà una seconda serie della fiction ma, per il momento, l'attrice ha messo un freno e intanto ha annunciato il suo ritorno in Rai.

Grande successo per Luce dei tuoi occhi: la seconda serie si farà?

Nel dettaglio, la prima stagione di Luce dei tuoi occhi è stata un vero successo dal punto di vista ascolti per la rete ammiraglia Mediaset.

La media complessiva risulta essere superiore ai tre milioni di fedelissimi spettatori che si sono appassionati alle vicende di Emma, interpretata da Anna Valle, alla ricerca di sua figlia Alice.

Una trama intricata, ricca di colpi di scena e clamorose rivelazioni che ha saputo tenere incollati ai televisori gli spettatori dalla prima all'ultima puntata.

Ma cosa succederà, adesso, in futuro? CI sarà la seconda serie di Luce dei tuoi occhi oppure la fiction verrà messa in soffitta definitivamente?

Anna Valle frena su Luce dei tuoi occhi 2

In una recente intervista rilasciata a Il Fatto Quotidiano, la protagonista Anna Valle ha ammesso di essere felice del successo che ha ottenuto la fiction nel corso di queste settimane, ammettendo di aver creduto fin dal primo momento in questo progetto, complice una sceneggiatura che non l'ha affatto delusa.

Tuttavia, in merito ad una seconda serie di Luce dei tuoi occhi, Anna Valle non si è sbilanciata più di tanto e, per il momento, ha messo un freno.

L'attrice, infatti, ha detto che per ora non ci sono altri progetti in cantiere con Mediaset. "Per ora no, ma non lo escludo", ha ammesso Anna Valle aggiungendo che prima avrebbero atteso i risultati complessivi di questa prima stagione per fare un bilancio definitivo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il futuro di Anna Valle: dopo Luce dei tuoi occhi torna in Rai

Va detto che, anche dal mondo Mediaset, fino a questo momento non sono arrivate notizie in merito ad una seconda stagione della fiction con protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno. Tutto tace ma, visti gli ascolti positivi, non si esclude che l'idea di nuove puntate possa essere presa in considerazione.

Nel frattempo, però, Anna Valle si prepara per il suo ritorno in Rai. L'attrice, infatti, ha ammesso che dopo questa fiction su Canale 5, ritornerà ad essere protagonista di una Serie TV prevista sulla rete ammiraglia della tv di Stato.

"È la storia di Lea, un'infermiera in un reparto pediatrico. È un personaggio bello e complesso", ha svelato l'attrice.