Serata catartica per Miriana Trevisan che, ieri sera, 26 ottobre, ha avuto un vero e proprio crollo emotivo all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6. La showgirl, ex volto di Non è la Rai, in queste settimane è stata al centro dell'attenzione per la sua relazione in corso col giovane Nicola Pisu. Nelle ultime ore, però, Miriana ha avuto un vero crollo, al punto da non riuscire a trattenere le lacrime ed è stata consolata da Alex Belli che, in quel momento, era lì con lei.

Il crollo di Miriana Trevisan nella casa del Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, Miriana è stata una delle protagoniste delle ultime puntate serali del GF Vip, costantemente al centro dell'attenzione per il suo rapporto col giovane Nicola Pisu.

Durante la puntata di lunedì sera, la showgirl ha dovuto fare i conti anche con la mamma di Nicola, Patrizia Mirigliani, la quale ha varcato la soglia della porta rossa di Cinecittà per affrontare la Trevisan.

Il motivo? Patrizia Mirigliani non vede di buon occhio questa relazione che sta nascendo all'interno della casa del GF Vip e, in particolar modo, non si fida dei sentimenti di Miriana.

Alex Belli consola Miriana: lei scoppia in lacrime al GF

Intanto, ieri sera, Miriana ha avuto un vero e proprio crollo emotivo all'interno della casa di Cinecittà. La showgirl è scoppiata in lacrime ed è stata consolata da Alex Belli, che le ha tenuto la mano ed ha provato a calmarla.

L'attore ha fatto presente a Miriana che era giunto il momento di lasciarsi andare e di far cadere le barriere che aveva messo nel corso di queste settimane per "difendersi" da tutto quello che le veniva detto.

Non è la prima volta che Miriana si lascia andare ad un crollo emotivo simile, dato che già in passato la showgirl aveva sfogato la tensione accumulata, abbandonandosi ad un pianto liberatorio.

La confessione di Miriana sul suo rapporto con Nicola al GF Vip

Intanto, però, la frequentazione con Nicola Pisu prosegue a gonfie vele.

Miriana, nel corso delle ultime ore post diretta del Grande Fratello Vip 6, ha ammesso di trovarsi bene con il ragazzo anche se, l'unica cosa che un po' le dispiace, è la differenza di età che li divide.

"Se fosse più grande sarebbe perfetto", ha ammesso Miriana aggiungendo che è proprio questa differenza di età e il fatto che Nicola sia più piccolo di lei, che la frena e non la fa andare avanti.

Di sicuro, però, Miriana ha precisato di tenere a cuore la felicità di Nicola sottolineando il fatto che non lo prenderebbe mai in giro ed è per questo motivo che, fin dal primo momento, ha scelto di essere chiara e sincera con il figlio di Patrizia Mirigliani.