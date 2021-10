Can Yaman sarà il protagonista di Sandokan, la serie evento che è stata annunciata nei mesi scorsi e che vedrà protagonista il divo turco nei panni della "Tigre della Malesia".

Un ruolo di grande prestigio per un progetto dal sapore internazionale, destinato a conquistare non solo l'Italia ma anche tanti altri paesi. Intanto, però, resta da capire chi sarà la partner femminile che sarà al fianco di Can in questo progetto. A svelare gli ultimi retroscena sulla fiction ci ha pensato Alessandro Rosica, facendo chiarezza anche sulle voci di queste settimane legate al coinvolgimento di Demet Ozdemir.

L'atteso ritorno in tv di Sandokan con protagonista Can Yaman

Nel dettaglio, Can Yaman nei giorni scorsi è tornato a parlare anche sui social del suo nuovo impegno professionale con Sandokan, rivelando che al più presto avrebbe ripreso gli allenamenti per prepararsi al meglio a questo progetto e avrebbe cominciato anche le lezioni di inglese.

La serie, infatti, sarà girata completamente in lingua inglese ma non si esclude che possa essere doppiata poi in italiano, per la messa in onda sulla nostra televisione.

A tal proposito, nel corso di questi giorni è stata ufficialmente svelata la rete che trasmetterà il remake di Sandokan con il divo turco.

Nei mesi scorsi si era parlato di un possibile approdo della serie sui canali Rai o Mediaset, ma anche di un possibile sbarco su una piattaforma streaming (come nel caso di Netflix oppure Amazon Prime).

Ecco dove sarà trasmessa la serie evento Sandokan con Can Yaman

Alla fine, però, ha avuto la meglio la "vecchia tv generalista". La serie tv con Can Yaman sarà trasmessa in prime time su Rai 1.

Le riprese cominceranno nel 2022 e non si esclude che possa essere trasmessa nel corso della stagione televisiva 2022/2023.

Intanto, però, l'esperto di Gossip Alessandro Rosica ha fornito nuovi retroscena e dettagli su questo progetto internazionale che vedrà protagonista il divo delle soap turche.

In queste settimane, infatti, si è parlato della partner femminile che sarà al fianco di Can Yaman in questa fiction e tra i nomi venuti fuori vi era quello di Demet Ozdemir.

Il retroscena su Can Yaman e Demet Ozdemir

L'attrice che ha interpretato Sanem nella soap opera "DayDreamer - Le ali del sogno", era data tra le candidate a ricoprire il ruolo di protagonista femminile della serie.

Rosica, però, ha svelato che non sarà così e che al momento non si sa ancora chi ci sarà al fianco di Can Yaman.

"Attualmente non è stata ancora decisa l'attrice che affiancherà Can, purtroppo non sarà Demet Ozdemir", ha fatto sapere l'esperto di gossip, mentre è confermata la presenza di Luca Argentero.