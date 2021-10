Per Gemma Galgani è tempo di un nuovo amore nello studio di Uomini e donne? Questo pomeriggio la dama torinese si è ritrovata nuovamente protagonista al centro dello studio del dating show di Maria De Filippi, dopo essere uscita in esterna col cavaliere Pierluigi. Un incontro che ha entusiasmato Gemma, la quale in studio non ha nascosto la sua felicità per questa situazione, mentre Tina Cipollari ha subito colto la palla al balzo per puntare il dito contro la sua nemica giurata e la nuova presunta relazione.

Nuovo amore per Gemma Galgani a Uomini e donne?

Nel dettaglio, al termine della passata registrazione di Uomini e donne, Gemma si è avvicinata a Pierluigi per chiedergli se gli avesse fatto piacere vedersi insieme dopo la trasmissione.

La risposta del cavaliere è stata affermativa e così hanno scelto di trascorrere gran parte della serata insieme per Roma, approfondendo la conoscenza.

Tutto sembra essere andato per il verso giusto, così come ha raccontato la dama torinese e come successivamente ha confermato anche lo stesso Pierluigi, nel momento in cui è entrato in trasmissione.

Pierluigi frena già sul tema 'attrazione fisica' verso Gemma

Pierluigi, interrogato in studio da Maria De Filippi e dagli opinionisti di Uomini e donne non ha nascosto il fatto di essersi trovato molto bene in compagnia della dama e di aver cercato anche un contatto con lei.

La domanda clou, però, è stata fatta da Gianni Sperti, il quale ha chiesto espressamente al cavaliere se sentiva anche un'attrazione fisica nei confronti della dama torinese la sua risposta non è stata proprio delle migliori.

"La fisicità a volte può scadere perché non siamo sempre perfetti, invece la vicinanza spirituale e intellettiva credo che possa andare avanti per tanto tempo", ha risposto Pierluigi alla domanda a bruciapelo di Gianni Sperti.

Tina sbotta e non crede in questa relazione tra Gemma e Pierluigi a U&D

Immediata la reazione di Tina Cipollari, la quale già pochi minuti prima aveva fatto un pronostico su questa nuova storia d'amore tra Gemma e Pierluigi, sottolineando il fatto che sarebbe "finita a breve".

Dopo aver ascoltato le parole di Pierluigi sull'attrazione fisica nei confronti della dama torinese, Tina non ha avuto problemi nel dire che secondo lei, Gemma avrebbe fatto bene a guardarsi intorno, perché le parole del cavaliere non prometterebbero nulla di buono.

Quale sarà a questo punto la verità dei fatti? Tra Pierluigi e Gemma si accenderà la fiamma della passione nel corso delle future registrazioni di Uomini e donne oppure, come sostiene Tina, questo flirt è destinato a spegnersi? Lo scopriremo nelle prossime settimane.