La love story tra Can Yaman e Diletta Leotta è giunta ufficialmente al capolinea. Quella che sembrava essere una relazione destinata a far sognare i fan ancora per tanto tempo, è ufficialmente terminata e la conferma questa volta è arrivata da parte della stessa conduttrice sportiva. Intervistata a Verissimo, Diletta ha confermato la fine della sua relazione con l'attore turco che, al contrario, continua a perseguire la strada del silenzio. Intanto, però, i fan continuano a non credere nella veridicità di questa relazione e le critiche contro la coppia non mancano.

L'addio tra Can Yaman e Diletta: lei rompe il silenzio a Verissimo

Nel dettaglio, dopo settimane di rumors e di indiscrezioni sulla fine di questa chiacchieratissima storia d'amore, la conduttrice Diletta Leotta ha scelto di rompere il silenzio e di farlo concedendo la sua prima intervista televisiva al programma Verissimo, condotto con successo da Silvia Toffanin.

Leotta ha così confermato la fine della sua relazione con l'attore turco Can Yaman, ammettendo che è stata una delle storie più belle della sua vita, caratterizzata da una grande passione che li ha uniti e "travolti", al punto da spingere l'attore a chiederle di sposarlo dopo appena un mese di conoscenza e frequentazione.

"Chi pensa che l'amore possa essere pianificato non sa cos'è l'amore", ha sottolineato Diletta nel corso della sua intervista, puntando così il dito contro coloro che in questi mesi hanno sempre messo in dubbio il loro amore, arrivando a pensare al fatto che fosse tutto costruito a tavolino.

Il silenzio di Can Yaman che continua a tacere

Un'intervista durante la quale Diletta non ha saputo trattenere la sua commozione, arrivando quasi a scoppiare in lacrime nel momento in cui confermava la rottura con l'attore.

Can Yaman, invece, continua a mantenere il riserbo e preferisce stare in silenzio su quanto è accaduto con la sua ormai ex fidanzata. L'attore, nonostante l'intervista chiarificatrice di Diletta, ha letteralmente ignorato tutto ed è rimasto in silenzio senza svelare la sua versione dei fatti.

I fan social sbottano dopo l'addio di Can Yaman e Diletta

Intanto, però, dopo l'intervista a Verissimo, le critiche dei fan non sono mancate e c'è chi ha messo ulteriormente in dubbio questa relazione, ritenendo che sia stata una vera e propria "favola" nel senso che non sarebbe mai esistita per davvero.

"Come fingere alla grande.

Più falsa dei 2 euro di carta", ha scritto qualche commentatore sui social contro Diletta Leotta.

"Che pessima recita", ha sentenziato un utente social dopo aver visto l'intervista concessa a Verissimo.

"Hai imparato la tua parte, che brava", sbotta ancora un altro fan che non crede a questa versione dei fatti della conduttrice.