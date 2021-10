I colpi di scena al Grande Fratello Vip 6 non mancano e, nel corso dell'ultima puntata, c'è stato spazio per lo scontro in diretta tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Il motivo? La moglie di Paolo Bonolis, nel weekend, si era incontrata con Giancarlo Magalli, nemico giurato di Adriana e aveva scattato un selfie che aveva scatenato accese polemiche. In studio, Bruganelli si era difesa dicendo di non aver fatto nulla di male e che il suo intento non era quello di provocare Adriana ma, la sua versione dei fatti, è stata smentita dallo stesso Magalli.

Magalli e la verità sulla foto con Sonia Bruganelli

Nel dettaglio, dopo la foto di Sonia in compagnia di Magalli, pubblicata sui vari social dell'opinionista del Grande Fratello Vip 6, ecco che la Volpe aveva risposto prontamente ammettendo di non aver gradito e lanciando delle stoccate al vetriolo verso la moglie di Bonolis.

Lo scontro tra le due nuove opinioniste del reality show Mediaset è andato avanti anche nel corso della puntata di lunedì sera, dove si sono lanciate nuove frecciatine.

L'argomento sembrava ormai superato ma, in queste ore, a gettare nuova benzina sul fuoco ci ha pensato Giancarlo Magalli che si è lasciato intervistare da Silvia Toffanin a Verissimo.

L'ex padrone di casa de "I Fatti Vostri", ha scelto di rompere il silenzio e di fare chiarezza su questa famosa foto della discordia che ha alimentato non poche polemiche sia tra le opinioniste stesse che sui social.

Sonia smascherata da Giancarlo Magalli dopo la foto che ha fatto infuriare Adriana al GF Vip 6

Con le sue dichiarazioni, Magalli ha letteralmente smascherato la moglie di Paolo Bonolis, confermando di fatto che lo scopo di quello scatto era volutamente provocatorio nei confronti di Adriana.

"È stata una provocazione e lo sapevamo!", ha ammesso senza fare troppi giri di parola il conduttore televisivo.

Magalli ha aggiunto che l'intento della foto era molto chiaro: far sì che Adriana Volpe vedesse la foto e se la prendesse del fatto che Sonia Bruganelli si facesse un selfie con il "peggior nemico" della sua collega di lavoro al Grande Fratello Vip.

La stoccata di Magalli ad Adriana Volpe

Insomma Magalli ha fatto finalmente chiarezza su questa vicenda, confermando di fatto che quel selfie è stato scattato in maniera del tutto provocatoria e per suscitare una reazione da parte di Adriana Volpe, la quale sembra essere "caduta nella trappola" della sua compagna di avventura al GF Vip 6.

Al tempo stesso, però, Magalli non ha risparmiato una frecciatina ribadendo a Verissimo che bisognerebbe saper prendere la vita con leggerezza. "Io lo so fare e qualcun altro no", ha chiosato il conduttore.