Can Yaman continua ad essere il personaggio del momento, amatissimo dal pubblico italiano e prossimamente protagonista della fiction Viola come il mare, destinata alla prima serata di Canale 5. E, proprio dal set di questa nuova serie che lo vede protagonista al fianco di Francesca Chillemi, il divo turco sembra essere rinato e pronto a spiccare di nuovo il volo dopo la fine della sua relazione con la conduttrice Diletta Leotta.

La rottura tra Can Yaman e Diletta Leotta: lei rompe il silenzio

Nel dettaglio, la love story tra Can Yaman e Diletta Leotta ha fatto sognare il pubblico e gli spettatori durante i mesi estivi.

I due, innamorati e felici più che mai, hanno raccontato sui social le varie tappe del loro grande amore, con tanto di foto e stories che testimoniavano la loro grande intesa sentimentale.

Poi, però, ad un certo punto qualcosa si è rotto. Can e Diletta hanno smesso di postare contenuti insieme ed è stato proprio questo il campanello d'allarme per i fan, i quali hanno capito che il legame tra i due fosse giunto al capolinea.

La conferma definitiva è arrivata poche settimane fa, quando Diletta intervistata a Verissimo, ha confermato la fine della sua relazione con il divo turco.

Viola come il mare, Can Yaman 'risorge' sul set della nuova fiction dopo l'addio con Diletta

Can Yaman, invece, fino a questo momento ha preferito non proferire parola su questa rottura e non ha rilasciato alcun tipo di dichiarazione ufficiale su quanto è successo con Diletta Leotta.

L'attore ha preferito gettarsi a capofitto nei suoi impegni professionali che lo vedranno protagonista in ben due fiction destinate alla televisione generalista.

Ed è proprio dal set di Viola come il mare, che l'attore è stato intercettato dalle telecamere di Studio Aperto, il tg di Italia 1, dove è apparso felice e quasi rinato dopo la fine della sua relazione con Diletta Leotta.

Le ultime dichiarazioni di Can Yaman

Can è tornato a sfoggiare il sorriso di un tempo che ha fatto innamorare milioni di fan nel nostro Paese, ammettendo di essere felice per il grande affetto e per l'amore che gli viene dato dai sostenitori italiani, che lo hanno accolto con grande gioia anche in Sicilia, dove sta girando la fiction con Francesca Chillemi.

"La parte bella di questo mestiere è che la vita ci sorprende tantissimo e io sono aperto ad essere sorpreso", ha ammesso l'attore sul set della fiction.

Insomma sembrerebbe proprio che, dopo la cocente delusione d'amore post separazione con la conduttrice tv Diletta Leotta, l'attore sex symbol sia pronto a spiccare di nuovo il volo sia dal punto di vista professionale e, perché no, anche nel campo sentimentale.