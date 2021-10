Eliminazione a sorpresa nella scuola di Amici: dopo avergli sospeso la maglia come provvedimento disciplinare, Anna Pettinelli ha deciso di cacciare Inder in modo definitivo. L'allievo ha ricevuto la comunicazione in casetta, e poche ore dopo ha lasciato il talent con tanto di valigie al seguito. I fan, però, pensano che il giovane potrebbe avere un'altra possibilità: l'ipotesi più accreditata è che Lorella Cuccarini decida di sostituire Flaza con il cantautore appena "scaricato" dalla collega.

L'annuncio inaspettato della prof di Amici

Anna Pettinelli ha regalato un colpo di scena al pubblico di Amici: nel corso del daytime che è andato in onda il 12 ottobre su Canale 5, la professoressa ha comunicato la sua volontà di non seguire più Inder.

A pochi giorni dalla decisione che ha preso di sospendere la maglia da titolare del giovane come punizione per le sue ripetute violazioni del regolamento, la docente di canto ha optato per una soluzione più drastica. Con una lettera che è stata recapitata ai ragazzi a sorpresa, il cantautore ha scoperto che la sua insegnante non vuole più sostenerlo; l'unica possibilità che ha l'allievo per rimanere nella classe, è che un altro membro della commissione interna decida di includerlo nel proprio team. La puntata odierna del talent-show, comunque, si è conclusa con l'uscita di Inder dalla casetta, con tanto di saluti ai compagni e valigia al seguito.

Le teorie degli spettatori di Amici

Chi ha seguito il daytime di Amici di martedì 12 ottobre, è rimasto spiazzato dall'improvvisa decisione di Anna Pettinelli: nessuno, infatti, si aspettava che la professoressa eliminasse Inder senza neppure dargli la possibilità di dimostrare a lei e a tutto il pubblico di aver capito gli errori commessi.

Tra i tanti che si sono esposti sul web su questa vicenda, spiccano coloro che non credono che l'avventura del ragazzo nella scuola sia finita definitivamente.

"La butto lì: Lorella Cuccarini prende Inder al posto di Flaza", "Se lui è stato squalificato, è giusto che gli stesi provvedimenti vengano presi anche per Flaza che si è comportata peggio", "Lui ha sbagliato, l'ha capito e ha chiesto scusa, Flaza no e continua a dire di non aver fatto nulla di male", "Secondo me domani ci dicono che è uno scherzo", questi sono solo alcuni dei commenti che i fan del talent-show hanno scritto su Twitter dopo aver assistito quasi increduli alla "cacciata" dell'allievo.

Attesa per la nuova puntata di Amici

L'eliminazione di Inder, dunque, potrebbe non essere definitiva: questo almeno è quello che pensano molti spettatori di Amici dopo aver ascoltato la gelida lettera con la quale Anna Pettinelli l'ha "scaricato", pur avendolo sostenuto e difeso dalle critiche di Rudy Zerbi per settimane. Tra gli allievi che sono stati sospesi nel corso dell'ultimo speciale, c'è Flaza: la ragazza ha violato molte volte il regolamento e, per questo, Lorella Cuccarini l'ha messa a rischio.

La cantautrice, inoltre, ha dubitato delle accuse che le ha lanciato la produzione, spingendo gli addetti ai lavori a rendere pubblici i video integrali di tutte le situazioni nelle quali non ha rispettato le regole del programma.

Secondo vari fan, dunque, la professoressa di canto potrebbe prendere in considerazione l'ipotesi di sostituire la "ribelle" Flaza con Inder, il giovane artista che la showgirl ha sempre apprezzato a differenza del terzo e ultimo docente di categoria. Maggiori dettagli, comunque, si avranno tra pochissimi giorni, ovvero quando sarà registrata la puntata di Amici che andrà in onda domenica 17 ottobre.