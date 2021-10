Can Yaman continua ad essere uno degli attori più amati e seguiti del momento. Il divo turco sta ottenendo un grandissimo successo nel nostro Paese, al punto che in queste settimane è impegnato con le riprese della nuova fiction "Viola come il mare", destinata alla prima serata di Canale 5. In una recente intervista, però, Can è tornato a parlare dei ruoli che ha interpretato in questi anni nelle varie serie turche, compreso quello di Can Divit nella seguitissima DayDreamer - Le ali del sogno.

Le parole di Can Yaman sulla soap opera DayDreamer

Nel dettaglio, Can Yaman ha ammesso di essere molto affezionato ai vari personaggi che in questi anni ha avuto modo di interpretare in svariate serie televisive turche, che sono state poi vendute anche nel resto del mondo.

"Sono affezionato a ogni ruolo che ho interpretato, perché ogni volta mi ha permesso di confrontarmi con una parte interiore di me", ha ammesso il divo turco.

Can ha poi aggiunto che, essendo un attore ambisce a trasformarsi e a far sì che diventi "irriconoscibile" nei ruoli che interpreta poi nelle varie serie televisive.

A tal proposito, l'attore ha fatto un confronto tra Ferit Aslan il protagonista che interpretava in Bitter Sweet e Can Divit, protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno.

"Se confrontate i personaggi di Ferit con quello di Can Divit, vi accorgerete della grande trasformazione, anche fisica, che ho compiuto in un anno", ha ammesso l'attore.

Il grande successo di DayDreamer con la coppia Can-Sanem

Del resto DayDreamer è stata proprio la soap opera che ha consacrato Can Yaman nel nostro Paese, rendendolo uno degli attori più amati di sempre dal pubblico.

La serie con protagonisti Can e Sanem ha appassionato una media di oltre due milioni e mezzo fissi di spettatori al giorno, arrivando a sfiorare anche la soglia dei 3 milioni e risultando una delle serie più viste in streaming sul portale Mediaset.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Adesso, però, per Can Yaman è tempo di nuovi progetti e nel suo futuro vi è "Viola come il mare", una nuova fiction destinata alla prima serata di Canale 5 di cui attualmente sono in corso le riprese.

Il nuovo impegno di Can Yaman sul set di 'Viola come il mare'

Can, infatti, si trova proprio in Sicilia per girare le puntate di questa prima attesissima stagione della nuova fiction targata Lux Vide, che lo vedrà recitare al fianco di Francesca Chillemi.

Tra i due attori sembra esserci già un gran bel feeling, come testimoniato dai vari post che in questi giorni si sono dedicati sui social, i quali hanno già mandato in tilt i numerosi fan della nuova coppia destinata a far faville nel prime time della rete ammiraglia Mediaset con questa fiction.