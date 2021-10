Sorprendenti colpi di scena accadranno nel corso delle nuove puntate di Love is in the air in programma nelle prossime settimane su Canale 5. Le trame turche della serie tv narrano che Serkan Bolat inizierà una corsa contro il tempo per impedire a Eda Yildiz di sposare Deniz Sarachan dopo aver riacquistato i ricordi persi.

Anticipazioni Love is in the air: Selin aiuta Deniz a organizzare le nozze con Eda

Le anticipazioni di Love is in the air riguardanti le nuove puntate in programma nelle prossime settimane in prima visione tv annunciano che le nozze tra Eda e Deniz saranno funestate da un vero e proprio colpo di scena.

Tutto inizierà con precisione quando Serkan chiederà in moglie Selin con una proposta che lascerà senza fiato la fioraia. A tal proposito, quest'ultima spererà fino alla fine di poter risvegliare i ricordi del giovane, persi nel drammatico incidente aereo a largo della Slovenia. La Yildiz si spingerà addirittura a chiedere la complicità di Deniz per fingersi il suo fidanzato. Ma ecco che il barista dimostrerà di essere da sempre innamorato di Eda e per questo motivo si metterà d'accordo con Selin per allontanarla da Serkan.

Intanto la fioraia non si lascerà intimidire, tanto da mettere in atto una mossa disperata, inscenando le nozze con Deniz per provocare all'architetto smemorato uno choc. Purtroppo la nipote di Ayfer cadrà in un vero e proprio tranello visto che Selin aiuterà Sarachan a preparare tutta la documentazione per lo svolgimento delle nozze, valide a tutti gli effetti per la legge, omettendo un dettaglio.

Serkan recupera la memoria dopo aver ricevuto un pugno

Nelle prossime puntate di Love is in the air ci sarà un inaspettato colpo di scena a poche ore dalle nozze di Eda. In particolare, Serkan darà appuntamento al suo amico Engin in bar di Instanbul perché vuole confidarsi con lui. L'architetto smemorato, infatti, capirà di essersi innamorato della fioraia nonostante il suo vuoto di memoria, accaduto dopo l'incidente aereo.

Ma ecco che i due amici saranno coinvolti in una vera e propria rissa. Due attaccabrighe non esiteranno a coinvolgere Serkan e Engin in un parapiglia. Qui, Bolat avrà la peggio, tanto da ricevere un bel pugno in pieno volto, che avrà il risultato sperato. Il giovane grazie a questo escamotage recupererà all'improvviso la memoria e i ricordi dell'incredibile storia d'amore trascorsa con Eda.

Engin, a questo punto, inviterà l'amico a precipitarsi in chiesa per impedire alla fioraia di sposare Deniz.

Bolat bacia la Yildiz sull'altare

Tuttavia, il tragitto per raggiungere la chiesa sarà funestato da una serie di spiacevoli inconvenienti. Serkan troverà la strada bloccata da un incidente automobilistico. Per questa ragione, l'architetto lascerà la sua auto per correre in fretta e furia sul luogo scelto dagli sposini per la cerimonia. Alla fine, Bolat riuscirà nel suo intento, tanto da baciare Eda Yildiz con passione una volta raggiunta sull'altare davanti a tutti gli ospiti ed allo sposo allibito.