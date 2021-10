Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15:45 su Rai 1. Le anticipazioni degli episodi che saranno trasmessi dall'11 al 15 ottobre svelano nuovi colpi di scena.

In particolar modo la narrazione si concentrerà sul ritorno a Milano di Tina. Tuttavia resterà ancora ignoto il reale motivo del suo viaggio in Svizzera. Vittorio approfitterà del rientro della giovane Amato per farle una proposta allietante: cimentarsi in un esperienza cinematografica. Dunque le sottoporrà una sceneggiatura, pensando che lei sia l'interprete perfetta per questo film.

Tina, però, contrariamente al suo carattere, non accoglierà con molto entusiasmo tale proposta. Pertanto la figlia di Agnese comunicherà al suo ex direttore di non voler prendere parte a questo progetto. Conti, però, non vorrà demordere, e le dirà di essere disposto a una totale riscrittura del copione, pur di averla come interprete nel film.

A quanto pare la ragazza ha un certo ascendente sul direttore. Difatti Vittorio avendo bisogno di una persona con cui sfogarsi, finirà per confidare alla giovane tutti i dettagli della fine del suo matrimonio.

Il Paradiso, trame 11-15 ottobre: Vittorio propone a Tina di recitare in un film

Gli spoiler degli episodi de Il Paradiso delle Signore che andranno in onda dall'11 al 15 ottobre, svelano che Tina farà ritorno nuovamente a Milano, anche se il reale motivo del suo viaggio a Zurigo continua a essere avvolto nel mistero.

Vittorio sarà lieto di sapere che la sua ex Venere è rientrata in città, dato che non vede l'ora di farle una proposta. Conti ha in mente di girare un film, e Tina sarebbe il volto perfetto.

Il Paradiso delle Signore, spoiler al 15/10: Tina non vuole fare il film

Le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso preannunciano che Tina, contrariamente al suo carattere entusiasta ed esuberante che aveva finora dimostrato, non sarà contenta di ricevere questa proposta.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Difatti la giovane Amato dirà a Conti di non essere disponibile per il film. Vittorio però non demorderà, perché vuole la ragazza come protagonista e quindi le comunicherà di essere di essere disposto a cambiare il copione, pur di averla nel cast.

Anticipazioni 11-15 ottobre: Vittorio si sfoga con Tina

Nel corso di questa sesta edizione de Il Paradiso delle Signore il rapporto personale fra Tina e Vittorio si è notevolmente intensificato.

I due infatti condividono il dramma della fine di una relazione sentimentale.

Difatti, nelle prossime puntate, Conti deciderà di aprirsi ulteriormente con la giovane Amato e le racconterà tutti i dettagli della dolorosa separazione da Marta.