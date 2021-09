Can Yaman è il personaggio televisivo dell'anno: l'attore turco vive in Italia da 10 mesi e appare felice come se fosse a casa. Dopo il successo televisivo ottenuto grazie a DayDreamer, è impegnato in progetti lavorativi Lux Vide. Attualmente sta lavorando alle riprese di Viola come il mare e dedica alcune ore allo studio dell'italiano.

Can Yaman si è stabilito a Roma

Can Yaman si è trasferito in Italia quasi 10 mesi fa: dopo un periodo di frequentazione con Diletta Leotta, attualmente vive a Roma con l'amico Roberto Macellari. L'attore condivide attimi della propria vita su instagram, tra allenamenti, riprese sul set e momenti in compagnia dei suoi nuovi amici italiani.

Nell'ultimo post scritto in inglese, Yaman ha espresso il suo pensiero riguardo la sua esperienza nel nostro Paese: "Sono quasi 10 mesi che vivo in Italia e potrei dire che a questo punto della mia vita che questo meraviglioso posto a Roma è dove mi sento veramente a casa".

Can Yaman e gli scioglilingua per imparare l'italiano

L'attore ha anche condiviso con i suoi fan un video che riprende le sue lezioni di italiano: Yaman ha dichiarato di dedicare tre ore e mezza al giorno a degli scioglilingua con la sua coach per imparare meglio l'italiano e sentirsi più a suo agio sul set. Questi studi per l'attore continueranno per tutto il periodo delle riprese di Viola come il mare.

Can Yaman sta perfezionando il suo italiano grazie agli ultimi mesi trascorsi nel nostro Paese, ma in realtà aveva già ottime basi grazie agli studi in lingue effettuati al liceo.

Il feeling di Can Yaman con Francesca Chillemi sul set di Viola come il mare e la dimenticata storia con Diletta Leotta

Can Yaman sembra avere un certo feeling con la collega sul set Francesca Chillemi: i due interpretano Francesco Demir e Viola, i protagonisti della nuova Serie TV. Can Yaman ironizza sulla mancanza di puntualità della collega, raccomandandole scherzosamente di essere più precisa con gli orari: per farsi perdonare, però, le ha regalato il suo nuovo profumo Mania.

Intanto tutto tace sulla vita privata dell'attore: ufficiosamente Can Yaman e Diletta Leotta, che avevano intrapreso una relazione a gennaio di quest'anno, si sarebbero lasciati. Dalla finale degli europei di calcio del 11 luglio non condividono più momenti insieme sui social e hanno trascorso le vacanze separati. Una conferma ufficiale dai due non è arrivata, a detta dell'esperto di Gossip Alessandro Rosica, per interessi lavorativi: il 25 settembre andrà in onda la puntata di Verissimo in cui sarà presente l'intervista a Diletta Leotta. Per il blogger, la giornalista sportiva e l'attore turco non hanno potuto ufficializzare prima la fine della relazione poiché vincolati da questo tipo di trasmissioni.