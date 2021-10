Questo martedì 5 ottobre è il compleanno dell'attore Giorgio Lupano che festeggia 52 anni, essendo nato nel 1969 a Trofarello (in provincia di Torino).

Nella sua ormai lunga carriera, Lupano ha recitato in tante fiction tv di rilievo. In particolare fino a pochi mesi fa è stato uno dei protagonisti della serie televisiva di Rai 1 "Il Paradiso delle Signore" nel ruolo del ragioniere Luciano Cattaneo, personaggio momentaneamente assente dalla soap, in quanto uscito di scena nella prima parte del 2021.

Il pubblico de Il Paradiso delle Signore ricorda Lupano nel ruolo di Luciano Cattaneo

Nelle scorse stagioni de Il Paradiso delle Signore gli spettatori hanno seguito con affetto le sorti della coppia composta da Clelia e Luciano (interpretato appunto da Lupano), dopo la fine del matrimonio tra il ragioniere Cattaneo e la moglie Silvia (Marta Richeldi).

Il ruolo del dottor Cattaneo è solo uno dei tanti coperti negli ultimi anni da parte di Giorgio Lupano, il quale è legato anche alla Serie TV "Paura di amare", fiction andata in onda per due stagioni (nel 2010 e nel 2013) sempre su Rai 1, in cui l'attore piemontese interpretava il protagonista Stefano Loi. Dal 2017 al 2018 ha invece fatto parte del cast principale della serie "Sacrificio d'amore", nel ruolo di Corrado Corradi.

Precedentemente aveva invece recitato in "R.I.S.-Delitti imperfetti" (su Canale 5) e nelle miniserie "La stella della porta accanto" (su Rai 1).

Giorgio Lupano ha recitato svariate volte anche al cinema, sia per film italiani (come "Il manoscritto del principe" e "Sotto falso nome", entrambi diretti da Roberto Andò), sia per produzioni internazionali, ad esempio nel film italo-belga-lussemburghese "L'amore nascosto", nella pellicola di produzione tedesca "La papessa" e nel film italo-polacco intitolato "11 settembre 1683".

A settembre è uscito il film 'Ancora più bello' con Giorgio Lupano e Giancarlo Commare

L'attore Giorgio Lupano deve molto della sua carriera anche al teatro, dove ha esordito da giovane e a cui è rimasto sempre molto legato, nonostante gli svariati impegni televisivi.

Nel frattempo Giorgio Lupano ha recentemente fatto parte del cast del film intitolato "Ancora più bello" (uscito lo scorso 16 settembre), con protagonista Giancarlo Commare, attore che peraltro ha interpretato proprio ne Il Paradiso delle Signore il ruolo del magazziniere Rocco Amato.