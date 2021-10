Momenti esilaranti nel corso della puntata del 4 ottobre del GF Vip. Da giorni Francesca Cipriani aveva confidato alle compagne di avventura il desiderio di vedere il fidanzato che la scorsa settimana si era presentato all'esterno della casa ed aveva gridato il suo nome. Una sorpresa che aveva emozionato la show girl che non aveva trattenuto le lacrime. Quando Alfonso Signorini l'ha 'convocata' nella 'Mystery' per farle vedere una clip relativa al suo partner ha iniziato a gridare convinta che in stanza avrebbe trovato anche Alessandro Rossi. La trentasettenne è andata in tilt quando il conduttore le ha detto che non avrebbe ricevuto alcuna visita.

"Dove l'avete nascosto, fatemelo vedere" - ha affermato l'abruzzese che ha iniziato a dare a pugni vicino alle pareti convinta della presenza del fidanzato.

Rientrata in soggiorno il direttore di Chi le ha riferito che negli ultimi giorni si era parlato di un possibile flirt tra il suo compagno e Soleil Sorge con quest'ultima che ha immediatamente smentito. A questo punto Signorini ha rotto gli indugi e le ha detto che Rossi l'aspettava all'esterno della casa. Ad attenderla c'erano anche due bodyguard che hanno evitato che entrasse in contatto il 30enne romagnolo per questioni legate alle restrizioni anti Covid. Prima di allontanarsi l'imprenditore ha comunicato alla gieffina che era stato costretto "a dare via il cane perché cag...

troppo'.

Francesca Cipriani rivede il fidanzato al GF Vip e va fuori controllo: 'Voglio abbracciarlo'

Francesca Cipriani senza freni nel corso della settima puntata del Grande Fratello Vip. La show girl ha ufficializzato alcuni mesi fa la love story con l'imprenditore edile Alessandro Rossi. Durante queste prime settimane nella casa più spiata dagli italiani la gieffina si è soffermata spesso a parlare della sua relazione con le coinquiline.

Da giorni la trentasettenne si aspettava una visita a sorpresa del romagnolo e Alfonso Signorini ha faticato a frenare la sua esuberanza quando le ha riferito di andare in sala Mystery.

Il conduttore le ha prima mostrato un filmato poi, quando è rientrata in soggiorno, ha riferito di rumors su un presunto flirt tra Soleil e il fidanzato.

"Ditemi che è uno scherzo, qui ci scappa il morto" - ha ribattuto Francesca Cipriani con l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne che l'ha subito tranquillizzata. "C'è stata soltanto uno scambio di email per questioni di lavoro".

La dolce dedica di Alessandro Rossi e l'imbarazzo per le dichiarazioni sul cane della show girl

Subito dopo Francesca Cipriani è stata invitata a raggiungere la passerella. Ad attenderla c'erano il fidanzato e due bodyguard che sono stati costretti a bloccare la gieffina per evitare che raggiungesse il partner. "Non c'è Covid, fatemelo abbracciare" - ha affermato la show girl con il personale della sicurezza che ha faticato a trattenere l'impetuosa inquilina della casa più spiata dagli italiani.

Dall'altra parte Alessandro Rossi l'ha rassicurata: "Mi manca tutto di te, sei una ragazza unica" - ha affermato il trentenne di Cesenatico sottolineando che, oltre ad avere un gran fisico, è la migliore ragazza del mondo.

"Siamo uniti per l'eternità, non mi posso dimenticare di te" - ha aggiunto l'imprenditore che prima di andare via ha messo in imbarazzo il conduttore raccontando che la madre aveva dovuto restituire il cagnolino (Chicco) ai "genitori naturali perché cag... dappertutto". Inoltre il trentenne ha creato un ulteriore equivoco parlando al passato dell'amico a quattro zampe. In seguito Signorini ha chiarito che Chicco stava bene e che sarebbe tornato da Francesca alla fine della sua esperienza al GF Vip.