La programmazione di Canale 5 subirà delle modifiche nel corso del 2022. Le anticipazioni riguardanti i palinsesti della prossima annata televisiva Mediaset, rivelano che giungerà al termine la soap opera Love is in the air, la quale saluterà definitivamente il pubblico italiano. Nel preserale, invece, ci sarà spazio per il ritorno di Paolo Bonolis che tornerà a prendere il posto di Gerry Scotti.

Mediaset, cambio programmazione Canale 5: stop per Love is in the air

Nel dettaglio, il cambio programmazione di Canale 5 per questo 2022, prevede la sospensione della soap turca Love is in the air.

Le avventure della coppia Eda-Serkan giungeranno ufficialmente al termine, con la messa in onda degli ultimi episodi tratti dalla seconda serie.

E così, come è già successo in passato per le soap con protagonista Can Yaman, anche questa chiuderà i battenti e saluterà per sempre il pubblico di Canale 5.

La messa in onda del gran finale di sempre è prevista tra gennaio e febbraio 2022, come sempre nel daytime della rete ammiraglia, dove in questi mesi la soap sta registrando una media compresa tra il 16 e il 18% di share.

Le novità Mediaset: da Brave and Beautiful a Dos Vidas

Cosa succederà al termine di Love is in the air su Canale 5? Al momento, stando a quanto apprende Blasting News, ci sarebbe l'idea di puntare sul ritorno di Brave and Beautiful, sempre con episodi singoli della durata di 40 minuti al giorno (compresi di pubblicità).

Al tempo stesso, però, in questi giorni Mediaset ha fatto sapere di aver acquistato i diritti per la messa in onda di Dos Vidas, la nuova soap spagnola che dopo aver ottenuto un grande successo in patria, si appresta a sbarcare anche sugli schermi del pomeriggio di Canale 5.

E poi ancora il cambio programmazione Mediaset per questo 2022 riguarderà anche la fascia del preserale.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In questa stagione autunnale continua a tenere banco Gerry Scotti con il suo game show Caduta Libera ma dal 2022, subentrerà Paolo Bonolis.

Paolo Bonolis prende il posto di Scotti: cambio programmazione Canale 5 nel 2022

Il mattatore della televisione italiana, riprenderà in mano le redini della fascia del preserale di Canale 5 con la nuova edizione di Avanti un altro.

In queste settimane si stanno registrando le nuove puntate della stagione 2022 di Avanti un altro, che sarà in onda dal lunedì alla domenica dalle 18:45 alle 20 circa.

Nella nuova annata televisiva, Bonolis ritornerà anche in prime time su Canale 5: è prevista, infatti, una nuova edizione di Avanti un altro di sera, che potrà contare sulla presenza di personaggi famosi.

In access prime time, invece, proseguirà l'appuntamento con Striscia la notizia anche se sono previsti dei cambi alla conduzione, dove torneranno alcuni volti storici del tg satirico come nel caso di Michelle Hunziker ed Ezio Greggio.