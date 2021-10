Arrivano le nuove anticipazioni americane di Beautiful, meglio nota in patria col titolo di The Bold in the Beautiful. Le nuove trame fanno riferimento alle puntate che stanno andando in onda in Usa sulla CBS. I telespettatori italiani le vedranno nel 2022.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla nuova alleanza fra Sheila e Deacon, e la decisione di Eric di non permettere più a Quinn di avere di un amante.

Deacon esce dalla prigione

Le anticipazioni americane ci segnalano che, uscito in anticipo dal carcere a causa del sovraffollamento dei penitenziari, Deacon farà ritorno a Los Angeles per riallacciare i rapporti con la figlia Hope.

L'uomo era finito in prigione anni addietro per aver tentato di uccidere Quinn Fuller dopo che quest'ultima aveva rapito uno smemorato Liam. Da allora, Deacon si è sempre tenuto in contatto con Hope con cui manteneva una corrispondenza epistolare dal carcere all'insaputa di tutti.

Venuta a sapere della scarcerazione del padre, Hope sarà costretta ad ammettere a Liam e a Brooke di non aver mai smesso di parlare con Deacon. L'annuncio della giovane farà andare su tutte le furie la madre, da sempre contraria all'idea che la figlia abbia contatti col padre.

Deacon va a vivere con Sheila

Deacon si presenterà a casa della figlia, scoprendo che i Forrester e Brooke non sono molto felici di vederlo. Contrariato all'idea che qualcuno possa permettersi di allontanarlo dalla figlia e dalle nipotine, l'uomo si ubriacherà, finendo per fare la conoscenza di Sheila al Giardino.

Molto presto i due si renderanno conto di avere lo stesso problema a causa dell'oppressiva presenza dei Forrester nella vita dei loro figli. Rinfrancati dall'appoggio comune, Sheila e Deacon si alleeranno per escogitare una piano che possa risolvere tutti i loro problemi.

Per iniziare, Sheila si offrirà di ospitare lo squattrinato Deacon a casa sua, rinsaldando ancora di più il loro legame.

Poi con un abile mossa la donna farà in modo che Finn e Hope assistano ad un loro bacio appassionato. La vista dei loro genitori avvinti in un abbraccio passionale lascerà senza parole i due giovani che rimarranno comunque convinti di voler dare una seconda possibilità ai loro genitori.

Carter non vuole lasciare Quinn

Dopo aver scoperto di essere impotente, Eric proporrà a Quinn di trasformare il loro matrimonio da esclusivo a libero, coinvolgendo una terza persona che possa sopperire alle sue mancanze di marito.

La scelta cadrà sull'avvocato Carter, già amante di Fuller. Fatto ciò, Eric informerà della sua decisione il resto della famiglia, scatenando lo sgomento di tutti. Non riuscendo più a sopportare le pressioni dei suoi familiari, Forrester deciderà di revocare il permesso dato alla moglie di tradirlo con un altro uomo. Quinn non prenderà molto bene la notizia, ma deciderà di informare immediatamente Carter per concludere la loro relazione nella maniera migliore. L'avvocato però non accetterà subito di lasciarla perché convinto che l'amante non sia felice insieme al marito.