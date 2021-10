Cambio programmazione per le reti Mediaset in vista dell'inizio della stagione televisiva 2022. Grandi novità ci saranno in primis per la fascia pomeridiana di Canale 5 che si ritroverà ben presto "orfana" della soap opera Love is in the air. Novità anche per quanto riguarda la fascia del preserale dove ci sarà il ritorno di Paolo Bonolis che andrà a prendere il posto di Gerry Scotti.

Mediaset, cambio programmazione 2022: stop per la soap Love is in the air

Nel dettaglio, le anticipazioni sui palinsesti Mediaset del prossimo 2022, rivelano che la soap opera Love is in the air chiuderà i battenti con la seconda e ultima stagione.

Le avventure della coppia composta da Eda e Serkan saranno trasmesse nei pomeriggi di Canale 5 fino a gennaio/febbraio 2022, dopodiché calerà il sipario su questa serie turca che ha appassionato il pubblico italiano.

Cosa succederà a quel punto? Cosa andrà in onda prima di Pomeriggio 5, a partire dai primi mesi del 2022?

Brave and Beautiful potrebbe ritornare in onda già questo inverno

Al momento, stando a quanto apprende Blasting News, in casa Mediaset si starebbe valutando l'ipotesi di far tornare già in pieno inverno, la serie Brave and Beautiful, sospesa a settembre per lasciare spazio a Uomini e donne.

Le vicende della coppia composta da Suhan e Cesur, quindi, potrebbero ritornare nei pomeriggi invernali della rete ammiraglia Mediaset, nella fascia oraria che va dalle 16:50 alle 17:30 circa.

In attesa di scoprire quella che sarà la decisione finale dei vertici del Biscione, per il nuovo palinsesto del 2022, ci saranno delle novità legate anche alla programmazione del preserale.

Paolo Bonolis ritorna in daytime e prime time: ecco le novità della programmazione per il 2022

Paolo Bonolis, infatti, tornerà nuovamente al timone di Avanti un altro, il popolare e seguitissimo game show che nel nuovo anno prenderà il posto di Caduta Libera condotto da Gerry Scotti.

Le nuove puntate sono già in fase di registrazione e, anche quest'anno, Bonolis approderà in prima serata con un nuovo ciclo di appuntamenti del suo game show.

Avanti un altro di sera, molto probabilmente, andrà in onda sempre di domenica sera (così come è accaduto la scorsa primavera) su Canale 5, in concomitanza con la messa in onda delle nuove puntate in daytime.

C'è posta per te confermato nel prime time del 2022

Sempre in prime time, nel 2022, ci sarà spazio anche per il ritorno di un altro programma amatissimo dal pubblico Mediaset.

Trattasi del people show C'è posta per te, ideato e condotto da Maria De Filippi, che riprenderà la sua regolare messa in onda a partire dal prossimo mese di gennaio, sempre nel prime time del sabato sera di Canale 5, dopo il boom di ascolti dello scorso anno.