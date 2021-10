La love story tra Can Yaman e Diletta Leotta è finita ormai da un po' di tempo e per la conduttrice sportiva, pare che sia giunto il momento di provare a voltare pagina. In queste ore, l'esperto di Gossip Alessandro Rosica, ha lanciato lo scoop legato al presunto flirt tra Diletta e il giovane atleta Giacomo Cavalli, che a quanto pare potrebbe essere la nuova fiamma della bella conduttrice che aveva fatto perdere la testa all'attore turco, protagonista di svariate serie televisive di successo.

Dopo l'addio con Can Yaman, nuovo amore per Diletta Leotta?

Nel dettaglio, Alessandro Rosica sui social ha lanciato lo scoop di questo weekend legato a Diletta Leotta che, attualmente, si trova in vacanza con un gruppo di amici ad Ibiza.

Approfittando del fatto che questo fine settimana non ci sono gli appuntamenti con il campionato di calcio di Serie A, la conduttrice ha scelto di staccare un po' la spina e lo ha fatto concedendosi qualche giornata di assoluto relax nella splendida isola spagnola.

A quanto pare, però, con lei ci sarebbe anche il giovane Giacomo Cavalli che, secondo Rosica, potrebbe essere la nuova fiamma e quindi il nuovo possibile fidanzato dell'ex donna di Can Yaman.

Giacomo Cavalli, ecco chi è la nuova presunta fiamma di Diletta

L'esperto di gossip, sui social, ha fatto sapere che i due sarebbero stati avvistati insieme super affiatati a Milano e, attualmente, si troverebbero insieme ad Ibiza.

Ma chi è Giacomo Cavalli, il nuovo possibile fidanzato della conduttrice sportiva volto simbolo di Dazn?

Età 27 anni. Laureato in Economia e Gestione Aziendale. Atleta e sportivo fin da ragazzino, Giacomo in una intervista di qualche tempo fa ha ammesso che la sua carriera da modello è iniziata per puro caso, quando in un aeroporto lo scambiarono per Simon Nisson e da quel momento gli consigliarono di intraprendere la carriera nel mondo della moda.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In un primo momento, però, Giacomo preferì non dare peso a quel consiglio: il suo sogno era quello di partecipare alle Olimpiadi di Rio, per cui si stava allenando, facendo una campa di vela per la Nazionale italiana.

La carriera di Giacomo Cavalli nella moda e la passione per il surf

Successivamente, però, Cavalli si avvicinò per davvero al mondo della moda: complice il suo allontanamento dal mondo della vela, ha deciso di dedicarsi anima e corpo alla carriera da modello.

Grande appassionato di surf, Giacomo ha raccontato di essere una persona molto sportiva ma di non seguire una particolare alimentazione.

Uno dei suoi sogni sarebbe quello di poter diventare un attore e di farsi conoscere sempre più non solo per il suo aspetto fisico ma anche per le sue doti artistiche.

"Cerco di mangiare bene, ma non significa non mangiare", ha dichiarato Cavalli.

Il suo motto? "Ascolta il tuo cuore, esso conosce tutte le cose", tratto dal libro L'Alchimista di Coelho.