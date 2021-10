La sesta stagione de Il Paradiso delle Signore è iniziata nel segno dei ritorni di alcuni personaggi come Tina Amato, Anna Imbriani e Roberto Landi. Le novità, però, non sono finite qui. Ci sono state anche delle new entry come Flora Gentile Ravasi ed Ezio Colombo. Stando alle anticipazioni rilasciate sul web, i nuovi personaggi porteranno scompiglio nelle trame della soap. Lo ha confermato recentemente Massimo Poggio, interprete di Teresio "Ezio" Colombo, padre di Stefania ed ex consorte di Gloria. In un'intervista rilasciata al settimanale Visto l'attore ha rivelato che il suo personaggio sarà "al centro di un grande intrigo".

Dunque, i telespettatori dovranno aspettarsi qualcosa di più complesso di una reunion padre-figlia.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 6, Massimo Poggio: 'Ezio metterà in moto delle dinamiche'

Tra le new entry de Il Paradiso delle signore 6, Flora Ravasi (Lucrezia Massari) è il personaggio che ha suscitato maggiore curiosità nei fan della soap. Probabilmente ciò è dovuto al mistero che circonda la morte del padre Achille (Roberto Alpi), marito della contessa di Sant'Erasmo (Vanessa Gravina). Tuttavia, dopo l'intervista a Massimo Poggio, si può affermare con certezza che anche Ezio Colombo inciderà notevolmente sugli equilibri della fiction. L'attore, infatti, ha rivelato a Visto cosa dovrà aspettarsi il pubblico dal suo personaggio.

"Ezio sarà al centro di un grande intrigo che metterà in moto tante dinamiche", ha anticipato l'interprete piemontese. L'uomo, quindi, non influenzerà solo il destino della figlia Stefania (Grave Ambrose), ma anche quello di altri personaggi.

Ezio Colombo arriva a Milano: chi è il nuovo personaggio de Il Paradiso delle signore 6

Ezio Colombo è arrivato a Milano per passare del tempo con la figlia Stefania ed è stato assunto da Umberto Guarnieri come direttore responsabile della ditta Palmieri. L'uomo non è venuto da solo. Con lui si sono trasferite anche la compagna Veronica (Valentina Bartolo) e la figlia di quest'ultima, Gemma (Gaia Bavaro).

L'arrivo a Milano della "nuova famiglia Colombo", stando alle anticipazioni delle prossime puntate, causerà non poche conseguenze nella vita di Stefania che dovrà adattarsi presto a questa nuova realtà. Ezio vorrà costruire una nuova mettere famiglia che comprenda anche la ragazza, alla quale chiederà di andare a vivere con lui e i suoi nuovi familiari.

La famiglia Colombo abita a casa Cattaneo: spoiler Il Paradiso delle signore 6

L'abitazione dei Cattaneo, chiusa dopo la partenza di zia Ernesta, riaprirà le sue porte per accogliere la famiglia Colombo. Il capofamiglia Ezio andrà a vivere a casa di Luciano e Silvia, insieme a Veronica, Gemma e Stefania. Quest'ultima, però, avrà delle difficoltà a relazionarsi con la "sorellastra", la cui gelosia nei confronti della madre spingerà la ragazza a tirare un colpo basso alla Venere. Stando alle anticipazioni diffuse online, pare proprio che Gemma diventerà ben presto una presenza fissa anche al Paradiso delle signore e darà filo da torcere alla giovane commessa