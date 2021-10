La puntata di Uomini e donne del 1° ottobre è stata ricca di novità e colpi di scena. Tina Cipollari, infatti, ha rivelato di non essere più single, dopo la rottura con Vincenzo Ferrara, ma di avere un nuovo compagno, con cui si sta rifacendo una vita. Durante una discussione con Gemma Galgani, l'opinionista del dating show ha dichiarato che, da qualche tempo, si è fidanzata. A tal proposito, la collega di Gianni Sperti ha chiesto il permesso a Maria De Filippi di potere portare in studio il suo nuovo amore, per poterlo presentare ufficialmente

Uomini e Donne: Tina Cipollari si è fidanzata

Gemma, durante una lite con Tina Cipollari, le ha detto: ''Non mi sembra, comunque, che anche tu stia attraversando un momento facile in questo periodo''.

Sentendo le parole della dama torinese, l'opinionista ha chiesto a Galgani: ''Ma chi l'ha detto? Questo è un tuo pensiero''. A quel punto, vedendo che Gemma stava facendo riferimento alla sua situazione sentimentale, Tina ha rivelato un retroscena sulla sua vita privata, confessando come stavano, in realtà, le cose. Cipollari ha quindi chiesto il permesso a Maria De Filippi, di annunciare il suo fidanzamento.

Uomini e Donne, Gemma non crede alle parole di Tina Cipollari

Tina ha infatti rivelato: ''Mi sono nuovamente fidanzata''. Di fronte alla dichiarazione dell'opinionista, Gemma ha avuto dei dubbi sulla veridicità delle affermazioni di Cipollari, ma l'ex moglie di Kikò Nalli ha fornito ulteriori informazioni in merito alla sua situazione sentimentale.

Tina ha spiegato che la sua relazione con il precedente compagno è terminata da tanto tempo e, nel frattempo, ha trovato un nuovo amore. A tal proposito Cipollari ha affermato: ''Mi sto rifacendo una vita con un altro uomo''. Gemma non ha creduto alle dichiarazioni dell'opinionista di Canale 5 e ha detto: ''Non ci credo''.

Nelle prossime puntate di Uomini e Donne, Tina porterà il fidanzato in studio

Il battibecco fra Cipollari e Galgani è continuato, finché Tina non ha fatto una proposta a Maria De Filippi: ''Ti voglio chiedere un favore, se posso presentare il mio nuovo fidanzato in questo studio''. Di fronte alla richiesta dell'opinionista, la padrona di casa ha risposto in modo affermativo e, pertanto, il nuovo compagno di Tina verrà presentato ufficialmente in televisione su Canale 5.

Nonostante l'accordo fra Maria e Cipollari, Gemma ha continuato a mostrare perplessità, dichiarando: ''Troverà una comparsa''. Non resta pertanto che attendere le prossime puntate di Uomini e Donne, per scoprire l'identità e il volto del nuovo amore di Tina Cipollari con cui, a detta sua, si starebbe rifacendo una nuova vita.