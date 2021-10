Alfonso Signorini si è raccontato a cuore aperto nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo. L'attuale conduttore del Grande Fratello Vip 6, questo pomeriggio ha scelto di svelare dei dettagli intimi legati alla sua sfera sentimentale, confessando per la prima volta in un'intervista di avere un fidanzato.

Fino a questo momento, infatti, Signorini è sempre stato molto pudico sulla sua vita privata ma nel salotto di Silvia Toffanin ha scelto di parlare per la prima volta di Paolo, suo compagno da ben 19 anni.

Alfonso Signorini svela chi è il suo fidanzato

Nel dettaglio, Alfonso Signorini ha scelto di parlare dei suoi affetti più cari nel corso della lunga intervista concessa questa domenica pomeriggio a Verissimo, il talk show campione di ascolti del weekend.

Il conduttore del Grande Fratello Vip ha rotto il silenzio sulla sua vita privata e per la prima volta ha parlato di Paolo, il suo fidanzato.

"Sto con Paolo da ben 19 anni, noi ci rispettiamo molto", ha ammesso Signorini nel corso dell'intervista aggiungendo che lui e il suo compagno hanno due vite parallele.

"Ognuno il suo lavoro, la sua indipendenza, la sua vita, la sua casa", ha ammesso Signorini. aggiungendo però che entrambi sentono sempre il bisogno di ritrovarsi e di stare insieme.

Ecco chi è Paolo, il fidanzato storico di Signorini: la confessione a Verissimo

"E' la qualità del tempo a fare la differenza", ha proseguito il padrone di casa del Grande Fratello Vip svelando che lui e il suo fidanzato hanno due caratteri decisamente diversi ma questo non ha impedito loro di volersi bene e di costruire qualcosa di bello l'uno al fianco dell'altro.

"Io ci sono per lui e lui c'è per me", ha proseguito Signorini aggiungendo che insieme hanno fatto un lungo cammino.

Come tutte le coppie che si rispettino, Signorini non ha nascosto che tra lui e Paolo ci sono stati anche dei momenti di crisi e non mancano mai le litigate, talvolta anche furibonde. Eppure c'è un episodio che è rimasto nel cuore del giornalista e conduttore televisivo, legato alla sua mamma, scomparsa circa nove anni fa.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il retroscena di Signorini sul suo fidanzato Paolo

Nel corso della lunga intervista concessa a Verissimo, Alfonso Signorini ha svelato per la prima volta che sua mamma il giorno in cui è andata via per sempre, aveva chiesto alla sua badante di aiutarla ad indossare una maglia che le fu regalata proprio dal suo fidanzato Paolo.

"Se ne è andata con la sua maglietta addosso. A mia mamma piaceva molto Paolo", ha ammesso il conduttore del Grande Fratello Vip. Insomma è una storia d'amore che va avanti, seppur con gran segreto, da quasi vent'anni e che per la prima volta è stata portata alla luce da Alfonso in televisione.