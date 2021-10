Domenica 24 ottobre, su Canale 5, è stata trasmessa una nuova puntata di Amici 21. In occasione dell'ospitata di Pio e Amedeo, Francesca Tocca e Raimondo Todaro hanno lasciato intendere che tra i due sia tornato il sereno. Poco dopo, su Instagram, l'ex fidanzato della ballerina ha pubblicato un messaggio che avrebbe il sapore di una stoccata ai due giovani.

Le parole di Valentin

Che cosa hanno in comune Valentin Alexandru, Raimondo Todaro e Francesca Tocca? Due anni fa, quando Valentin partecipava ad Amici ha avuto una breve relazione con Tocca. Quest'ultima all'epoca era sposata con Todaro, ma il matrimonio giunse al capolinea.

Sebbene Raimondo spiegò che non si trattava di un tradimento, i rumors non ebbero dubbi sulla presenza di un "terzo incomodo".

A distanza di due anni, gli ex coniugi Tocca-Todaro sembrano avere sancito il ritorno di fiamma. Nella puntata di domenica 24 ottobre, i due si sono scambiati un bacio a stampo. Poco dopo, sul profilo Instagram, Valentina Alexandru ha postato un messaggio. Nel dettaglio, l'ex ballerino del talent ha scritto: "Devi sapere che non hai riconquistato il suo cuore, le hai solo tagliato le ali". Il diretto interessato ha fatto sapere che una donna non può essere chiusa in una "gabbia d'oro" nel tentativo di essere usata per ottenere visibilità. Infine, Valentin ha rincarato la dose: "Libera e sola può volare più in alto di te..." Nonostante l'ex allievo di Amici non abbia fatta alcun nome, secondo alcuni utenti il riferimento potrebbe essere al ritorno di fiamma tra Francesca Tocca e Raimondo Todaro.

Tuttavia, è d'obbligo parlare di supposizioni del web.

Tocca-Todaro: la situazione

Francesca Tocca e Raimondo Todaro si sono baciati ad Amici 21. Dunque, la coppia avrebbe sancito il ritorno di fiamma. Tutto è partito da una gag di Pio e Amedeo in apertura di puntata. I due comici hanno chiesto a Maria De Filippi di esibirsi con Francesca.

Successivamente, Pio e Amedeo hanno chiamato in studio Tocca e l'hanno invitata a dare un bacio all'insegnante di latino-americano.

Mentre lo studio incitava i due a scambiarsi un bacio, la ballerina professionista ha ironizzato: "Ma gli affari vostri, ogni tanto?" In un secondo momento, il duo si è scambiato prima un bacio sulla guancia, poi sulle labbra.

È evidente che tra i due ex sia tornato il sereno, dopo un anno passato a distanza. Nel frattempo, Raimondo ospite a Verissimo aveva parlato dell'attuale rapporto con Francesca. Incalzato da Silvia Toffanin su un presunto ritorno di fiamma, il maestro di danza siciliano aveva risposto: "Bella domanda, vedremo nella puntata di Amici 21 di domenica 24 ottobre cosa succederà".

A quanto pare, l'arcano sembra essere risolto.