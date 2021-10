La coppia formata da Elodie e Marracash sarebbe scoppiata. Stando ai pettegolezzi di Gossip, il rapper avrebbe perso la testa per una collega di nome Rosmy. A quanto pare, la donna in passato avrebbe anche incontrato l'ex allieva di Amici al Festival Show di Jesolo nel 2016.

Tuto quello che c'è da sapere sulla nuova presunta fiamma di Marracash

Rosmy è lo pseudonimo di Rosamaria Tempone. L'artista è nata nel 1986 e ha origini lucane. Stando alle indiscrezioni sarebbe lei ad avere "rapito" il cuore di Marracash, motivo per cui, il 42enne avrebbe deciso di mettere fine alla relazione con Elodie.

Il curriculum di Rosmy, è piuttosto lungo. La 35enne, è l'ultima erede dei Trichitella: famiglia di musici e girovaghi di arpa e violino. La diretta interessata ha partecipato a numerosi spettacoli teatrali e Festival Italiani. Grazie al suo lavoro, la cantante ha collaborato con moltissimi artisti di fama come Fioretta Mari, Francesco di Giacomo, Rodolfo Maltese e Moni Ovadia. La presunta donna per cui Marracash avrebbe perso la testa, nel 2016 ha vinto il Premio Mia Martini nella categoria "Nuove Proposte per l'Europa". All'indirizzo della cantante lucana è stato assegnato anche il premio come miglior brano radiofonico.

Nel 2018, Rosmy si è aggiudicata il Premio Lumezia tramite il singolo "Inutilmente".

L'incontro casuale con Elodie

Come riportato dagli addetti ai lavori, Elodie e Rosmy in passato si sarebbero incrociate. Le due artiste hanno preso parte al Festival dello Show di Jesolo e Mestre: entrambe dovevano esibirsi davanti a 60 milioni di presenze.

Ma non è tutto, la nuova presunta fiamma di Marracash è stata ospite anche di Gigi Marzullo nel programma "Sottovoce".

La 35enne lucana ha preso parte anche al video musicale di Marco Mengoni "Parole in circolo". Nel suo ultimo brano, la cantante ha ingaggiato un ex volto di Amici Javier Rojas, nel video di "Controregola". Infine, Rosmy nel suo lungo curriculum vanta anche di un'esperienza come attrice nel film "Donne Lucane".

Elodie avvistata con un altro uomo

Il primo a lanciare lo scoop sulla presunta rottura tra Elodie e Marracash era stato Dagospia. Il portale diretto da Roberto D'Agostino aveva annunciato la fine della relazione tra i due. Inoltre, aveva riportato un avvistamento da parte dell'ex allieva di Amici con un modello di Giorgio Armani. Nonostante tutto, si può parlare solamente di supposizioni. Il duo Marracash-Elodie infatti, non ha confermato o smentito la fine della storia. Anche la presunta nuova fiamma del 42enne, continua a scegliere la via del silenzio. La coppia era andata anche a convivere ma l'idillio d'amore si sarebbe interrotto a causa di una terza persona.