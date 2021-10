Prosegue, senza traccia di alcuna sosta, la programmazione americana di Grey's Anatomy 18. Il medical drama con Ellen Pompeo si appresta, infatti, a proporre la quarta puntata della nuova stagione, intitolata " "With a Little Help From My Friends", giovedì 21 ottobre. A poche ore dal rilascio di quello che potrebbe rappresentare l'ultimo episodio con Addison Montgomery, i microfoni di Variety hanno intercettato Kate Walsh. L'interprete del brillante chirurgo neonatale ha quindi raccontato di aver incontrato Patrick Dempsey, storico interprete di Derek Shepherd, poco prima dell'inizio delle riprese.

Una situazione, quest'ultima, che si è rivelata l'occasione perfetta per i due attori per ripercorrere i lunghi anni trascorsi sul set.

Grey's Anatomy: Kate Walsh racconta il suo incontro con Patrick Dempsey

Un incontro fortuito e totalmente inatteso è quello che ha visto protagonisti Patrick Dempsey e Kate Walsh poco prima dell'inizio delle riprese di Grey's Anatomy 18. Come raccontato dalla donna, infatti, l'incontro è avvenuto casualmente su un aereo diretto in Francia. E' stato a quel punto che l'ormai ex interprete di Derek Shepherd, tornato sotto forma di "sogno" nella precedente stagione, ha svelato alla collega le sensazioni vissute nell'indossare nuovamente i panni del personaggio che lo ha reso famoso.

Ecco, infatti, come Kate Walsh ha ripercorso quei momenti:

"Gli ho detto che sarei tornata e lui mi ha detto: oh, sarà davvero intenso per te e molto emotivo. Una sorta di chiusura in modo strano. Quando abbiamo iniziato questo show era un momento molto particolare per noi due e per l'intero cast. Grey's Anatomy ci ha cambiato la vita, sia a noi che all'intero cast in modo piuttosto radicale".

Anticipazioni Grey's Anatomy 18, Kate Walsh sul quarto episodio: 'Sarà estremamente intimo e soddisfacente'

Continuando con la sua intervista l'interprete di Addison Montgomery, che in passato si è detta "nervosa e preoccupata" per le reazioni dei fan al suo ritorno, ha svelato di aver sempre accarezzato l'idea di far ritorno nel cast del medical drama.

Parlando della trama che ha spianato la strada alle sue apparizioni, Kate Walsh si è detta, inoltre, estremamente soddisfatta. E a proposito dell'ultima puntata che la vedrà protagonista, nel corso della quale ci sarà spazio per un confronto tra Addison e Amelia, l'attrice ha dichiarato quanto segue: "Il secondo episodio che ho realizzato sarà un po' più ricco di contenuti e si vedrà davvero un'interazione tra Addison e Amelia. È stato davvero bello girare quelle scene e penso che i telespettatori lo apprezzeranno. La puntata di stasera è completamente diversa dalla prima, ma estremamente intima e soddisfacente".