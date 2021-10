Wanda Nara e Mauro Icardi sarebbero in crisi a causa di un presunto tradimento. Stando ai pettegolezzi di Gossip partiti dai media argentini e arrivati fino in Italia l'attaccante del PSG avrebbe perso la testa per Eugenia Suarez detta la "China".

La 'China' che avrebbe fatto perdere la testa ad Icardi

Eugenia Suarez è nata a Buenos Aires il 9 marzo 1992. La ragazza è soprannominata la "China" per via delle sue origini: la nonna si chiamava Marta Mitsumori e alcuni suoi parenti attualmente vivrebbero nella prefettura di Kochi a Shikoku. Ma non solo, la 29enne ha anche gli occhi a mandorla.

La ragazza ha un fratello maggiore ed è mamma di tre bambini avuti da due relazioni differenti: Rufina nata nel 2013 (avuta da Nicolas Cabre), Magnolia nata nel 2018 e Amancio nato nel 2020 (arrivati dalla storia con l'attore Benjamin Vicuna). Per quanto riguarda la carriera professionale, Suarez vanta di un lungo curriculum.

Nel dettaglio, la giovane a soli 11 anni ha esordito nella serie tv Rincon de Luz. Successivamente, Eugenia ha partecipato a numerosi spot pubblicitari e varie telenovelas. La 29enne ha avuto modo di lavorare anche in teatro. Inoltre, la presunta amante di Mauro Icardi in passato ha fondato un gruppo musicale lasciato poco dopo per intraprendere la carriera da solista. Attualmente, Eugenia Suarez detta la "China" è anche una nota influencer tanto da contare su 5 milioni di followers.

Icardi pubblica una dedica alla moglie, lei toglie la fede

Nella tarda serata di sabato 16 ottobre, Wanda Nara ha postato, su Instagram, un messaggio: "Hai rovinato una famiglia per una p...." Dopo lo sfogo sui social, Nara avrebbe tolto il "segui" al marito e alla presunta amante. In un secondo momento, la 35enne sarebbe tornata sui suoi passi: il "follow" a Icardi sarebbe di nuovo comparso mentre a la "China" no.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Domenica 17 ottobre, il calciatore ha rotto il silenzio. Nel dettaglio, "Maurito" ha fatto gli auguri alla moglie per la festa della mamma - celebrata in Argentina - e ha postato tre scatti insieme a Wanda e alle sue figlie. Nella giornata di oggi, lunedì 18 ottobre, Nara si è mostrata senza la fede al dito. Nelle scorse ore, avrebbe rotto il silenzio anche la presunta amante di Icardi.

Eugenia Suarez, parlando con un amico, avrebbe rivelato di non conoscere né Wanda né Icardi. Inoltre, avrebbe fatto sapere di non avere tempo per questi pettegolezzi in quanto alle prese con la separazione dal compagno. Infine, la "China" avrebbe invitato i due coniugi a risolvere i loro problemi da soli senza metterla in mezzo, smentendo categoricamente le voci di un possibile coinvolgimento nella relazione.

Al momento non è chiara quale sia la reale situazione tra i due coniugi. Intanto sul web c'è anche chi pensa che si tratti di uno scherzo messo in scena dal programma Le Iene, ma non è arrivata ancora nessuna conferma o smentita da parte dei diretti interessati.