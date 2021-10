Domenica 17 ottobre inizierà su Rai 1 Cuori, una nuova fiction ambientata negli anni '60. Nel corso delle puntate verranno trattate le storie che ruotano attorno al reparto di cardiochirurgia dell'ospedale Le Molinette di Torino. I protagonisti saranno Delia Brunello, Alberto Ferraris e Cesare Corvara, al quale si aggiungeranno anche altri personaggi. In particolar modo, i medici si cimenteranno in operazioni mai realizzate prima e verranno narrate storie di amore, di amicizia e lotte di potere.

Anticipazioni 17 ottobre Cuori: il primo giorno di lavoro di Delia è infernale

Nella prima serata di programmazione di Cuori, prevista per domenica 17 ottobre su Rai 1, verranno trasmessi due episodi. I telespettatori, infatti, potranno vedere sul piccolo schermo: ''L'americana e lo svedese'' e ''Finché amore non ci separi''. Delia inizierà il suo lavoro all'ospedale Le Molinette di Torino e il primo giorno sarà infernale. Purtroppo, per Brunello, arrivata da New York per intraprendere la sua nuova sfida professionale in Italia, non ci sarà un buon inizio, perché i pazienti non si fideranno di lei. Inoltre, Delia sarà anche ostacolata dai suoi colleghi, che la guarderanno con sospetto. In particolar modo, Alberto sarà particolarmente ostile nei confronti della nuova arrivata.

Cuori, prima puntata del 17 ottobre: Virginia inizia il tirocinio in ospedale

Nel reparto di cardiochirugia di Torino non ci sarà soltanto Delia che inizierà il nuovo lavoro ma, nell'ospedale Le Molinette, arriverà anche Virginia. La giovane comincerà ad essere membro dello staff, in qualità di tirocinante. La scelta di intraprendere la carriera nel settore sanitario non è stata una decisione presa in autonomia da Virginia, ma è stato suo padre, Cesare Corvara, a costringerla ad indirizzare il suo futuro lavorativo in ospedale.

Cuori: nella prima stagione ci sono 8 puntate

Da domenica 17 ottobre inizierà Cuori e, nella prima stagione della nuova fiction di Rai 1, saranno previste 8 puntate. Nel corso degli episodi verranno narrate anche vicende amorose e, a tal proposito, l'attrice Pilar Fogliati, interprete di Delia Brunello ha anticipato: ''C'è un triangolo amoroso pazzesco, degno di un romanzo russo o di una tragedia greca''.

Inoltre, per interpretare al meglio il ruolo di medici specializzati in cardiochirurgia, Pilar ha rivelato che sul set sono arrivati alcuni medici per dare agli attori alcune lezioni, per comprendere meglio il loro lavoro. Non resta pertanto che attendere la serata del 17 ottobre, per vedere su Rai 1 la nuova fiction e scoprire cosa succederà fra le corsie dell'ospedale.