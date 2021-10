Maria De Filippi non è riuscita a trattenersi e ha fatto una bella ramanzina a tutti gli allievi di Amici. Tutto è partito nel momento in cui la produzione ha mandato i video delle ripetute infrazioni di Inder e Flaza. La cantante in particolare non ha reagito affatto bene e, tornata in casetta, si è scagliata contro la produzione, rea a suo dire, di aver mostrato quei video per farla passare per quello che non è. Peccato per lei che la produzione l'abbia subito smascherata, mostrando a tutti gli allievi i video integrali di tutte le infrazioni commesse da Flaza.

Flaza non ci sta e si lamenta per i video mandati dalla produzione di Amici

La quarta puntata di Amici di Maria De Filippi é andata in onda eccezionalmente lunedì 11 ottobre, nella fascia oraria abitualmente occupata da Uomini e donne. Un appuntamento ricco di emozioni e colpi di scena. È stata proprio Maria De Filippi a rubare la scena per un attimo agli allievi della Scuola, per mostrare ai professori e al pubblico, una serie di infrazioni al regolamento messe in atto da Inder e Tezla. Mentre il primo non ha battuto ciglio e ha accettato la decisione di avere la maglia sospesa da parte della sua prof Anna Pettinelli, per Tezla invece, le cose sono state ben diverse. La ragazza si è lamentata della clip mandata in studio e che evidenziava il suo comportamento scorretto.

Flaza fa perdere la pazienza anche a Maria: 'Allora dovevi stare a casa tua'

Maria De Filippi, inizialmente ha cercato di capire i motivi dietro al comportamento di Flaza. La ragazza, come mostrato dai video, non solo ha usato il telefono fuori dagli orari consentiti, ma più volte è arrivata tardi a lezione, avendo anche un atteggiamento svogliato.

Inoltre si è presentata a lezione con gli occhiali da sole. Alla domanda di Maria sul motivo di tale scelta, la ragazza ha risposto che aveva delle brutte occhiaie e quindi non voleva apparire 'brutta' in televisione. Pronta la replica della padrona di casa, che spazientita le ha detto: "Allora dovevi stare a casa tua, non venire in un posto dove c’è la telecamera".

La produzione di Amici smaschera Flaza, Lorella cosa farà?

Ad Amici quindi, Maria De Filippi ha fatto un bel discorsetto a tutta la classe, ricordando ai ragazzi l'importanza del rispetto delle regole. Ha voluto far capire agli allievi che non possono prendere dal programma solo ciò che piace a loro e quello che costa fatica invece no. Una ramanzina in piena regola, alla fine della quale, Flaza se ne è tornata in casetta, avendo avuto la maglia sospesa da Lorella Cuccarini. La cantante non è sembrata conscia dei suoi errori, tanto che ha continuato ad accusare la produzione per le clip montare e viste poco prima in studio e che, a suo dire, l'avrebbero messa in cattiva luce. Secondo la ragazza le violazioni sarebbero state pochissime.

A questo punto, proprio la produzione l'ha sbugiardata, chiamando a raccolta tutti i ragazzi e mostrando loro le clip integrali di tutte le infrazioni commesse da Tezla. Tutti quanti hanno capito la gravità degli errori della cantante, tranne Tezla. La giovane ha continuato imperterrita a non ammettere i suoi sbagli. Ora il suo destino è nelle mani della sua coach Lorella Cuccarini.