Neva Leoni è una delle protagoniste della serie tv Il Paradiso delle signore che, anche in questa stagione, sta ottenendo un grande seguito. L'attrice sui social ha voluto annunciare ai fan una novità che riguarda la sua carriera. Farà parte del cast della nuova fiction della Rai, dal titolo Cuori e vestirà i panni di Serenella, un personaggio che il pubblico avrà modo di conoscere con il passare delle puntate.

Neva Leoni, tramite un post su Instagram, ha dato la lieta notizia circa questo nuovo ruolo: "Tre step per farsi un nuovo amico. Presentazione, avvicinamento e accalappiamento".

Inoltre ha posto l'accento sul personaggio che andrà a interpretare nella nuova fiction: "Scoprirete Serenella il 17 ottobre su Rai 1 con la nuova serie Cuori". Ha continuato ricordando il momento in cui ha girato una scena: "Ho rischiato fortemente di tornare a casa con un coniglio".

Il ritorno nella soap opera Il Paradiso delle signore nel ruolo di Tina Amato

Neva Leoni in quest'annata ha fatto ritorno nel ruolo di Tina ne Il Paradiso delle Signore per la felicità dei telespettatori che non attendevano momento migliore. Un legame nato fin da subito con il pubblico, a partire dall'interpretazione nella serie Che Dio Ci Aiuti, con Elena Sofia Ricci protagonista.

La carriera di Neva Leoni è in crescendo e, nell'attesa di domenica 17 ottobre, continuano le avventure di Tina Amato all'interno del Paradiso.

La ragazza è ritornata a Milano portando con sé molte incertezze circa il proprio futuro, sebbene abbia rincontrato il padre Giuseppe dopo molti anni.

Il ruolo internazionale nel Fellini Forward, documentario-omaggio organizzato dal Campari Red Diaries

Un'altra curiosità vede Neva Leoni protagonista di un omaggio a Federico Fellini.

Infatti in quest'anno il Campari Red Diaries ha fatto ritorno con il Fellini Forward, un chiaro riferimento alle opere del regista nato a Rimini. Un documentario di caratura internazionale in quanto è arrivato fino in America, a New York. L'opera è stata presentata il 7 settembre alla 78esoma mostra del Cinema di Venezia per poi arrivare il 29 settembre al New York Film Festival.

Sui social Neva Leoni ha sottolineato l'emozione per una simile responsabilità nel ruolo della donna in vestito rosso. Le parole esprimono lo stato d'animo della giovane attrice all'inizio del mese di settembre. Neva Leoni si è espressa in questi termini: "Oggi presentano Fellini Forward al New York Film Festival. E io non sono affatto nervosa, per nulla".