Massimo Poggio, entrato da poco nel cast de Il Paradiso delle Signore 6 con il ruolo di Ezio Colombo, è stato intervistato nei giorni scorsi e ha parlato della sua nuova esperienza. L'attore piemontese ha raccontato la sua prima entrata nel set della soap opera milanese e ha confessato di essersi ritrovato in un ambiente di lavoro molto piacevole, poi ha dichiarato: "È stato emozionante come sempre, non ho dormito la notte prima di iniziare le riprese. È stato un bell'impatto". Massimo Poggio ha spiegato di non aver avuto grandi difficoltà con i ritmi lavorativi della serie, data la sua esperienza sul set e a tal riguardo ha rivelato: "Ho iniziato il mio primo lavoro importante facendo Un posto al sole, dove c'è una mole di lavoro molto simile".

Massimo Poggio: 'Ezio si scontra con il fatto che Stefania ormai è diventata una donna'

Massimo Poggio ha parlato del suo personaggio all'interno della soap opera Il Paradiso delle signore e ha confessato: "Il ruolo che mi è stato affidato è complesso e complicato" e ha aggiunto: "Nel personaggio c'è sempre qualcosa di mio e c'è qualcosa del personaggio che qualche volta diventa mio". L'attore piemontese ha poi parlato delle caratteristiche di Ezio Colombo e del rapporto che ha con sua figlia Stefania, all'interno della soap opera milanese: "Mi colpisce il rapporto alla pari e di condivisione, mi piace che ci sia un forte legame. Sono persone che hanno vissuto la guerra e hanno uno sguardo diverso verso gli altri" e ha aggiunto: "Quando Ezio torna a Milano è convinto di trovare ancora una bambina e invece si scontra con il fatto che Stefania ormai è diventata una donna, che ha un suo lavoro, vive da sola e riesce a badare a se stessa".

Il Paradiso delle signore, spoiler: Stefania e Gemma si scontreranno

Massimo Poggio ha da poco fatto il suo ingresso nella soap opera Il Paradiso delle signore, ma il suo arrivo era atteso già da molto tempo. Ezio Colombo ha dovuto fare i conti con sua figlia Stefania (Grace Ambrose), ormai diventata donna e in qualche modo la sua presenza, influenzerà anche il futuro della giovane commessa, come quello di tanti altri personaggi all'interno della serie milanese.

Ezio è arrivato a Milano insieme alla sua compagna Veronica Zanatta (Valentina Bartolo) e alla figlia della donna, Gemma, interpretata da Gaia Bavaro. L'uomo ha poi fatto di tutto per ottenere un nuovo lavoro ed è stato assunto da Umberto Guarnieri, come direttore della ditta Palmieri. La nuova famiglia di Ezio, detto anche Teresio, però, creerà qualche problema inaspettato: Stefania non andrà molto d'accordo con Gemma, la figlia della compagna di suo padre.

La giovane Zanatta, infatti, sarà colta da una forte gelosia nei confronti della sorellastra e non accetterà che sua madre Veronica le dia delle attenzioni. Gloria, invece, farà di tutto pur di evitare di incontrare il suo ex marito.