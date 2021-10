Prosegue l'appuntamento su Rai 1 con la fiction Cuori, che vede protagonisti Pilar Fogliati e Daniele Pecci. Le anticipazioni rivelano che domenica 7 novembre 2021 andrà in onda la quarta puntata di questa prima stagione in prima visione assoluta. Come sempre saranno trasmessi due nuovi episodi e i colpi di scena non tarderanno ad arrivare. Occhi puntati in primis su Delia, la quale resterà sconvolta da alcune confessioni che le sono state fatte da Ilaria.

Anticipazioni quarta puntata Cuori del 7 novembre:

Nel dettaglio le anticipazioni della quarta puntata di Cuori, prevista per domenica 7 novembre in prima visione assoluta su Rai 1, rivelano che nel primo episodio dal titolo "La verità", Delia apparirà ancora sconvolta e anche un po' amareggiata dopo le rivelazioni che sono state portate alla luce da Ilaria.

La donna, questa volta, intenderà andare avanti per la sua strada e soprattutto vorrà scoprire la verità su Alberto, che fino a questo momento le è sempre stata negata dall'uomo, il quale sembra aver costruito un vero castello di bugie.

Così Delia deciderà di presentarsi da Luisa per affrontarla e scoprire come stanno realmente le cose.

Delia viene umiliata da Luisa

Le anticipazioni della quarta puntata di Cuori, però, rivelano che Luisa non avrà alcuna intenzione di rivangare il passato e portare alla luce episodi che ormai ha messo definitivamente da parte. Per questo motivo la sua reazione nei confronti della curiosità di Delia non sarà affatto delle migliori.

Così, per farla soffrire maggiormente, Luisa finirà per umiliare Delia, mettendo in discussione anche l'amore che Alberto provava nei suoi confronti.

A seguire ci sarà il secondo episodio della quarta puntata di Cuori dal titolo "Dio non gioca a dadi", durante il quale Delia e Alberto si ritroveranno alle prese con un nuovo caso da affrontare.

Alberto viene sospeso da Mosca: anticipazioni Cuori del 7 novembre

Le anticipazioni di domenica 7 novembre 2021 rivelano che i due medici dovranno affrontare il caso di una paziente diventata cianotica.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Mosca approfitterà di questa situazione per sospendere Alberto dalla sala operatoria. Il medico però si opporrà a questa decisione, ma per dimostrare la sua innocenza avrà bisogno anche dell'aiuto e della testimonianza di Delia.

Insomma, una quarta puntata decisamente da non perdere quella di Cuori prevista per domenica prossima 7 novembre, la quale sicuramente non deluderà le aspettative dei numerosi spettatori.

Intanto, settimana dopo settimana, gli ascolti della fiction dimostrano il gradimento del pubblico di Rai 1 verso questo prodotto, premiato da una media di oltre quattro milioni di spettatori con uno share che supera il 19%,