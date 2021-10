Grandi colpi di scena nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 6 previste dall'1 al 5 novembre 2021 in prima visione assoluta. Le anticipazioni riguardanti le nuove trame della soap opera rivelano che per Flora arriverà il momento di indagare e fare chiarezza su quanto è accaduto a suo padre Achille, dichiarato morto. Spazio anche alle vicende di Agnese, che entrerà in forte crisi quando si accorgerà che mancano un bel po' di soldi dal libretto dei risparmi di famiglia.

Flora indaga per scoprire la verità sulla morte di Achille: trame Il Paradiso 1-5 novembre

Nel dettaglio le trame delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6, previste nella settimana fino al 5 novembre 2021, rivelano che per Flora arriverà il momento di indagare sul passato di suo padre e di fare chiarezza su quanto è accaduto.

La giovane stilista del Paradiso, infatti, vorrà vederci chiaro in merito alla morte di Achille, che prima di passare a miglior vita aveva sposato la contessa Adelaide.

Così, dopo aver saputo delle accuse che in passato sono state mosse da Cosimo Bergamini contro Adelaide e Umberto, Flora deciderà di indagare per cercare di portare alla luce la verità dei fatti e scoprire, una volta per tutte, cosa è accaduto a suo padre e qual è la vera causa del suo decesso.

Riuscirà l'intraprendente stilista del Paradiso a far sì che la verità venga a galla? La risposta nel corso delle prossime puntate della soap opera di Rai 1.

Tina Amato prende in giro Vittorio: spoiler Il Paradiso 6

Le trame dei nuovi episodi in onda nella settimana 1-5 novembre 2021 rivelano che si tornerà a parlare anche delle vicende di Tina Amato.

La cantante si metterà in un grosso guaio nel momento in cui porterà avanti il suo piano col quale ingannerà clamorosamente Vittorio Conti.

Il motivo? Tina, non potendo sforzare la sua voce per il problema alle corde vocali, chiederà ad Anna di cantare al suo posto e di incidere la demo musicale che serve a Conti per il film.

Una vera "truffa" ai danni di Vittorio: se ne accorgerà prima di andare avanti con la lavorazione del musicarello?

Agnese in crisi per i dubbi sul marito: trame Il Paradiso delle signore 1-5 novembre

Occhi puntati anche su Agnese Amato: le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che la donna dovrà fare i conti con una amara scoperta, che la lascerà senza parole.

Agnese, facendo un controllo sul libretto dei risparmi, noterà che mancano un bel po' di soldi: qualcuno ha dilapidato i soldi che avevano messo da parte e i sospetti della donna si concentreranno in primis sul marito Giuseppe.

Tuttavia, prima di muovere delle accuse nei confronti dell'uomo, Agnese vorrà vederci chiaro in tutta questa vicenda, quindi andrà coi piedi di piombo. Una situazione non facile per la donna, che si troverà in forte crisi e assalita dai dubbi sul marito.