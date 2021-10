Il giovedì sera di Rai 1 continua a essere nelle mani di Fino all'ultimo battito, la fortunata serie televisiva con protagonisti Marco Bocci, Bianca Guaccero e Violante Placido, che si sta avviando verso il gran finale di questa prima stagione. Settimana dopo settimana, la serie diventa sempre più irta di colpi di scena, intanto però Guaccero ha svelato già un retroscena per quanto riguarda la seconda stagione, che sicuramente renderà felici i numerosi spettatori.

Il successo di Fino all'ultimo battito, la fiction Rai con Bocci-Guaccero-Placido

Nel dettaglio, le prime puntate di Fino all'ultimo battito che sono state trasmesse in queste settimane su Rai 1, hanno appassionato una media di circa 4 milioni di spettatori.

La fiction diretta da Cinzia Th Torrini, ha conquistato la leadership degli ascolti del giovedì sera, battendo a mani basse il nuovo show Star in the Star, trasmesso in prime time su Canale 5.

Un risultato eccellente per la serie televisiva proposta da mamma Rai ed è anche per questo motivo che la rete ha dato già il via libera per la seconda stagione.

Retroscena Fino all'ultimo battito 2: ecco cosa ha svelato Bianca Guaccero

A svelare questo retroscena sul futuro di Fino all'ultimo battito, è stata proprio la protagonista Bianca Guaccero che, in una recente intervista, ha ammesso che ci sarà una seconda stagione.

L'attrice che veste i panni della perfida Rosa, ha ammesso di aver amato il suo personaggio fin dal primo momento in cui le è stato proposto il copione per questa nuova fiction di Rai 1.

A tal proposito, Guaccero ha svelato che molto presto lei e i suoi colleghi torneranno di nuovo sul set per girare le puntate inedite della seconda stagione.

"Presto torneremo sul set per girare le puntate della seconda stagione", ha svelato l'attrice che continua a essere impegnata anche con la conduzione di Detto Fatto, in onda tutti i giorni nel pomeriggio di Rai 2.

'Gireremo le nuove puntate', svela l'attrice Guaccero

"Nei prossimi mesi sarò sul set della fiction per girare le nuove puntate. Non vedo l'ora di rivedere i miei colleghi", ha proseguito ancora Bianca Guaccero, felice di tornare a vestire i panni dell'astuta e perfida Rosa.

Intanto, però, gli spettatori di Rai 1 attendono con trepidazione di vedere il gran finale di questa prima, seguitissima, stagione.

Le anticipazioni sulla quarta puntata in onda il 14 ottobre, rivelano che Elena si ritroverà a dover fare i conti con un'amara scoperta che la metterà in profonda crisi.

La donna beccherà Diego nel momento in cui sta baciando appassionatamente Rosa e, quando chiederà spiegazioni, lui si giustificherà dicendo di aver avuto solo un momento di debolezza. Elena lo perdonerà? Lo scopriremo nelle prossime puntate.