Sono destinate a ingarbugliarsi sempre di più le trame di Una vita. Le anticipazioni dall'11 al 15 ottobre parlano di imminenti partenze, litigi in famiglia, pesanti umiliazioni condite da minacce e un bacio inatteso. La rivelazione di Anabel avrà degli effetti irreparabili per i giovani sposi Camino e Ildefonso. Nonostante la ragazza si dirà disposta a stare con il marito, qualcuno costringerà Ildefonso a prendere una dura decisione. Intanto Felipe informerà Ramon e Liberto della sua partenza per l'America Centrale. Quando Genoveva verrà a sapere delle intenzioni dell'avvocato, lo supplicherà di non partire ma la sua reazione non andrà a genio a Velasco.

Sopraffatto dalla gelosia, quest'ultimo ordinerà a Laura di uccidere Felipe. Che l'avvocato abbia i giorni contati? Frattanto, in casa Palacios la situazione si farà via via insostenibile, padre e figlio non riusciranno a convivere pacificamente.

Anticipazioni Una Vita, Marcos e Felicia si baciano

Dopo che Anabel ha rivelato ai quattro venti che Ildefonso e Camino non potranno mai diventare genitori a causa della sterilità di lui, i due coniugi si ritroveranno a discutere. Ildefonso, messo a dura prova dalla vergogna, deciderà di rintanarsi in casa e di non uscire più. In seguito al malessere avuto, Felicia accetterà la proposta di Marcos di fermarsi a casa sua a dormire, in modo tale da rimettersi completamente in sesto.

Anabel chiederà perdono all'amica per aver tradito la sua fiducia. Tuttavia, per Camino sia Anabel che sua madre Felicia non saranno degne di perdono. Quest'ultima, inoltre, sentendosi in un qualche modo responsabile del matrimonio disastroso contratto dalla figlia, si lascerà consolare e baciare da Marcos.

Aria di maretta a casa Palacios con Ramon e Antonito sul piede di guerra a causa della politica.

Nonostante i rispettivi buoni intenti, la pace tra padre e figlio sarà tutt'altro che vicina. Bellita troverà un'idea davvero originale per svecchiare la sua canzone. Felipe si accingerà a salpare per la lontana Cuba e metterà al corrente Liberto e Ramon dell'intenzione di voler mettere Santiago con le spalle al muro, al fine di spingerlo a vuotare il sacco.

Spoiler Una Vita, Ildefonso schiaffeggiato dal nonno

Nelle prossime puntate di Una Vita, mentre per le vie di Acacias non si farà altro che parlare del dramma che ha investito Ildefonso, Camino conforterà il marito promettendogli di non abbandonarlo al suo destino e di rimanergli accanto. In seguito, però, una vicenda porterà Ildefonso a subire delle pesanti umiliazioni da parte del nonno. Quest'ultimo schiaffeggerà il nipote.

La situazione in famiglia impensierirà Ramon, il quale si aprirà a confidenze con Liberto. Riuscirà a trovare un modo per ristabilire la serenità con suo figlio? Nel frattempo Bellita chiederà a Jacinto di inserire in una delle sue canzoni il richiamo da pastore.

Nelle prossime vicende di Una Vita: minacciato, Ildefonso prende una definitiva decisione

Dopo aver appreso dell'imminente partenza di Felipe per Cuba, Genoveva Salmeron gli chiederà di non partire e di non portare Becerra ad Acacias al fine di farlo testimoniare. La donna, inoltre, gli dirà di amarlo ancora. Velasco, che si ritroverà ad assistere alla sceneggiata di Genoveva, la trascinerà a casa e la rimprovererà dicendole di essersi umiliata davanti all'avvocato Alvarez Hermoso. La gelosia prenderà il sopravvento e Velasco ordinerà a Laura di porre fine alla vita di Felipe.

Le anticipazioni di Una Vita rivelano che ci sarà una grossa discussione in cui Ildefonso verrà minacciato dal nonno.

Il marchese de Los Pontones, infatti, sarà pronto a ripudiare suo nipote se non porrà rimedio al torto fatto a Camino. Sarà così che Ildefonso, sentendosi senza via di uscita, prenderà una decisione definitiva, ma prima ribadirà alla moglie di amarla veramente.