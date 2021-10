Cambio programmazione su Canale 5 e, a farne le spese, sarà Uomini e donne, la popolarissima trasmissione dei sentimenti ideata e condotta da Maria De Filippi, che continua ad essere leader indiscussa degli ascolti pomeridiani. Per questo lunedì 11 ottobre 2021, infatti, sono previsti dei cambiamenti importanti al palinsesto della rete ammiraglia, complice lo stravolgimento della programmazione che avverrà già domenica 10 ottobre, per evitare lo scontro tra i programmi della rete e la finale dell'Italia per la Nations League 2021.

Canale 5, cambio programmazione: Uomini e donne salta per Amici 21

Nel dettaglio, le anticipazioni sui palinsesti di Canale 5 rivelano che il cambio programmazione partirà domenica pomeriggio, quando alle ore 14:00 non sarà in programma la nuova puntata di Amici 21 con Maria De Filippi.

Il talent show, infatti, salterà un turno domenicale proprio per evitare la finale dell'Italia per il terzo e quarto posto di Nations League, in programma alle 15 e trasmessa in diretta televisiva su Rai 1.

Di conseguenza, queste variazioni di programmazione, avranno delle ripercussioni anche sulla messa in onda di Uomini e donne.

Novità palinsesto Canale 5: Uomini e donne non sarà trasmesso lunedì 11 ottobre

In casa Mediaset, infatti, per non perdere l'appuntamento con la quarta puntata di Amici 21, hanno scelto di programmarlo lunedì 11 ottobre, alle ore 14:45 circa.

Di conseguenza la nuova puntata di Uomini e donne risulta definitivamente cancellata dalla programmazione di Canale 5.

Il dating show ideato e condotto da Maria De Filippi salterà l'appuntamento di lunedì pomeriggio 11 ottobre e tornerà in onda regolarmente a partire da martedì 12, tornando così ad occupare il consueto slot orario che da anni lo vede primeggiare nella fascia pomeridiana.

Intanto, le anticipazioni delle prossime puntate di Uomini e donne rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena. Occhi puntati in primis sulla "cacciata" dallo studio del tronista Joele Milan.

Il tronista Joele Milan cacciato via, Ida Platano di nuovo single: anticipazioni Uomini e donne

Maria De Filippi, infatti, dopo aver scoperto che il tronista stava prendendo in giro la redazione del programma, ha scelto di mandarlo via e di mettere così la parola "fine" al suo percorso da tronista.

Spazio anche alle nuove tormentate vicende sentimentali di Ida Platano. Per la dama del trono over è arrivato il momento della resa dei conti finale con Marcello.

È stato il cavaliere a voler chiudere definitivamente questa relazione e a voltare così pagina in maniera definitiva, lasciando la dama nuovamente single. Riuscirà a trovare la sua anima gemella?