Nuovo appuntamento con le anticipazioni su Fino all'ultimo battito, la Serie TV con gli attori Marco Bocci e Bianca Guaccero, grande successo delle reti Rai. La trama della quinta puntata, trasmessa il 21 ottobre in prima visione tv su Rai 1, rivela che Cosimo Patruno farà rapire Diego Mancini a pochi minuti dal matrimonio con la compagna Elena. Le condizioni di Vanessa, invece, miglioreranno in seguito ad una delicata operazione chirurgica.

Anticipazioni Fino all'ultimo battito, puntata 21 ottobre: gli scagnozzi di Cosimo rapiscono Diego

Le anticipazioni di Fino all'ultimo battito riguardanti la quinta puntata che i telespettatori avranno modo di vedere giovedì 21 ottobre dalle ore 21:20 sui teleschermi italiani annunciano inediti colpi di scena.

Scendendo nel dettaglio, Diego (Marco Bocci) dovrà affrontare una spiacevole situazione. Il boss Patruno, infatti, darà l'ordine ai suoi scagnozzi di rapire il dottor Mancini pochi momenti prima di arrivare sull'altare. Purtroppo la compagna Elena aspetterà invano l'arrivo del cardiochirurgo in chiesa.

Nel frattempo, Cosimo apparirà così su di giri da colpire Diego con estrema violenza. Ma ecco che il mafioso verrà colto da un ennesimo malore, che lo porterà vicino alla fine, ma accadrà un colpo di scena. Mancini salverà nuovamente la vita al marito di Rosa, evitando così di condannare l'uomo a morte certa dopo essere stato il responsabile del suo rapimento.

Mancini ruba un macchinario dall'ospedale su ordine del clan Patruno

Nella quinta puntata di Fino all'ultimo battito trasmessa il 21 ottobre sulla rete ammiraglia Rai, Vanessa verrà sottoposta ad un delicato intervento chirurgico, che fortunatamente avrà il risultato sperato. Tuttavia, la gratitudine della paziente apparirà in Diego come una spina nel fianco.

Il clan Patruno, invece, farà una particolare richiesta al dottor Mancini. Proprio quest'ultimo sarà costretto a sottrarre un importante macchinario dal suo ospedale per far operare Cosimo in una sala operatoria improvvisata.

Intanto Diego e Elena si appresteranno a diventare marito e moglie ma qualcosa andrà storto. Una telefonata disturberà il giorno più bello dei due sposini prima del loro arrivo sull'altare.

Riassunto puntata precedente

Nella quarta puntata della fiction, Elena ha visto un bacio tra Diego e Rosa. Appreso del tradimento, la donna furiosa ha messo in forse il matrimonio con il dottor Mancini. Proprio quest'ultimo, invece, ha chiesto l'aiuto di Bashir per trovare un modo per porre in arresto il boss Patruno. Infine, le condizioni di salute di Vanessa sono peggiorate, facendo preoccupare medici e famigliari.