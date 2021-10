È tempo di "taglia e cuci" all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6 e, in queste ultime ore, le sorelle Lulù e Clarissa non hanno risparmiato delle frecciatine nei confronti di altri concorrenti di questa edizione. Le due principessine si sono lasciate andare a uno sfogo del tutto inaspettato parlando in camera da letto con Aldo Montano. Tuttavia, nel fare le loro riflessioni sui concorrenti che sarebbero poco attenti all'igiene, hanno preferito non fare i nomi espliciti anche se sul web non sono mancate le ipotesi.

Lulù e Jessica sparlano dei concorrenti del Grande Fratello Vip con Alex Belli

Lulù e Clarissa parlando con Alex Belli si sono messe a sparlare e spettegolare degli altri concorrenti che con loro stanno condividendo questa esperienza nella casa del Grande Fratello Vip 6, concentrandosi in particolar modo su quelli che curerebbero poco l'igiene personale. Il primo a cominciare è stato proprio l'ex attore di Centovetrine, il quale ha svelato in casa ci sarebbe una donna che avrebbe le orecchie piene di cerume. Belli, però, si è guardato bene dal fare il nome della coinquilina che si aggirerebbe nella casa di Cinecittà con le orecchie sporche. Poco dopo, a rincarare la dose ci hanno pensato anche le due principessine Lulù e Jessica, le quali hanno svelato che c'è pure qualcuno che avrebbe un odore "particolare".

La rivelazione delle sorelle Selassié

"C'è anche chi puzza di pesce", ha dichiarato Jessica incuriosendo Alex che, a quel punto, ha chiesto alle due sorelle di svelargli il nome di questa persona. A quel punto ha preso la parola Lulù, la quale ha ammesso di non poter dire esplicitamente il nome della persona, svelando tuttavia l'indiziato all'orecchio di Belli, in gran segreto e quindi al riparo dalle telecamere e dai microfoni presenti all'interno della casa del Grande Fratello Vip.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Pochi secondi dopo Jessica ha cominciato a twerkare mentre Alex Belli era a dir poco incredulo dopo la confessione che gli era stata fatta dalla principessina.

I fan social del GF Vip ipotizzano che le sorelle stessero sparlando di Ainett

Ma chi sarebbe questo/a concorrente che puzzerebbe di pesce così come sostengono le sorelle Selassiè?

I nomi non sono stati fatti ma sul web e sui social non sono mancate le ipotesi. I fan e gli spettatori che seguono e commentano il Grande Fratello Vip 6 su Twitter, non escludono che Clarissa e Lulù intendessero Ainett Stephens. A far accendere la lampadina, il gesto del twerking fatto dalla principessina in casa: trattasi di un ballo che più volte nel corso di questa sesta edizione è stato "portato in scena" in casa proprio da Ainett.