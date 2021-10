Grandi novità accadranno nel corso del quinto episodio di Luce dei tuoi occhi trasmesso il 20 ottobre dalle ore 21:20 sui teleschermi di Canale 5. Gli spoiler della serie tv narrano che Fontana verrà indagato dalla polizia per l'omicidio di Luigi. Davide e Luisa, invece, si sposeranno mentre Emma Conti (Anna Valle) e Enrico Leoni (Giuseppe Zeno) diventeranno sempre più inseparabili.

Anticipazioni Luce dei tuoi occhi, episodio 20 ottobre: Fontana indagato per la morte di Luigi

Le anticipazioni di Luce dei tuoi occhi riguardanti il quinto episodio trasmesso mercoledì 20 ottobre in prima visione tv annunciano grandi colpi di scena.

Scendendo nei dettagli, Luigi verrà ritrovato privo di vita. L'uomo, prima del decesso, aveva lasciato una lettera dove raccontava la verità sull'incidente che aveva avuto come protagonista Valentina. In quella circostanza, Luigi si era dato la colpa del terribile sinistro che aveva messo a repentaglio la vita dell'allieva di danza dopo essersi messo al volante dell'auto di Enrico.

Intanto le indagini andranno avanti per assicurare alla giustizia il responsabile della morte di Luigi. All'inizio, tutti i sospetti punteranno il dito su Fontana. Neanche a dirlo, l'uomo cercherà di depistare le indagini, affermando di non essere implicato in nessun modo nella triste vicenda.

Luca, intanto, chiederà un favore a Emma ed Enrico dopo aver presenziato ai funerali di Luigi.

Il ragazzo, infatti, chiederà ai due di aiutarlo a nascondersi almeno finché non avrà le prove necessarie per dimostrare la sua estraneità dei fatti. Infine il professore e la ballerina apprenderanno che Fontana ha offerto una cospicua somma di denaro a Martina, tanto da costringerlo a raccontare la verità.

Emma e Enrico inseparabili, Davide e Luisa diventano marito e moglie

Nel quinto episodio di Luce dei tuoi occhi trasmesso il 20 ottobre su Canale 5, Davide e Luisa si appresteranno a diventare marito e moglie. Purtroppo la loro serenità avrà vita breve in quanto ci sarà una clamorosa scoperta sull'arrivo di Emma a Vicenza.

Fontana, invece, assicurerà Conti e Enrico di non sapere se Martina sia davvero Alice.

Luca, intanto, si recherà dalla polizia mentre Davide scoprirà che Alice è sua figlia.

Allo stesso tempo, tutti scopriranno che Emma ha fatto ritorno a Vicenza solo per rintracciare la primogenita, creduta morta poco dopo il parto. La ballerina classica, a questo punto, ammetterà di essersi avvicinata al corpo di ballo non solo per ritrovare Alice ma per sostenerle affinché presentino la loro corografia al Festival. Infine, Conti e Enrico diventeranno inseparabili, se un contrattempo non sconvolgesse la loro armonia.