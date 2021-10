Cresce l'attesa per il gran finale di Fino all'ultimo battito, la fortunata fiction del prime time di Rai 1 con protagonisti Bianca Guaccero, Marco Bocci e Violante Placido. Il 21 e 28 ottobre andranno in onda le ultime due puntate di questa prima stagione di successo che ha saputo far breccia nel cuore degli spettatori. La regista Cinzia Th Torrini, in vista dell'atteso finale della fiction ha svelato delle anticipazioni riguardanti il personaggio dell'astuta Rosa, interpretata dall'attrice e conduttrice televisiva Bianca Guaccero.

Il 21 e 28 ottobre il gran finale di Fino all'ultimo battito su Rai 1

Nel dettaglio, Cinzia Th Torrini si sta godendo il successo della prima stagione di Fino all'ultimo battito.

La regista della Serie TV in onda su Rai 1, è contenta del prodotto confezionato e gli ascolti stanno premiando a mani basse il suo sforzo e quello di tutta la grande squadra che ha lavorato a questa serie televisiva in sei puntate.

Gli ascolti, infatti, sono molto positivi e la media delle puntate trasmesse fino ad oggi in prime time, è stata di circa 4 milioni di fedelissimi spettatori, con uno share che è arrivato a sfiorare anche la soglia del 21% di share in prime time.

Insomma dati molto importanti per questa nuova fiction che ha saputo conquistare il pubblico di Rai 1 e c'è da scommettere che gli ascolti potrebbero crescere ancora di più in vista del gran finale.

Le anticipazioni sull'atteso finale di Fino all'ultimo battito

Il 21 e il 28 ottobre saranno trasmesse le ultime puntate di Fino all'ultimo battito, durante le quali verranno risolti i vari intrighi e i misteri che si sono intrecciati nel corso di queste settimane.

A tal proposito, la regista della serie televisiva ha voluto fare un "regalo" ai numerosi fan, svelando loro delle anticipazioni riguardanti il personaggio dell'astuta Rosa.

"Bianca Guaccero sarà protagonista di una scelta da attuare come mamma del bambino, che cerca in ogni modo di proteggere suo figlio", ha svelato in anteprima Cinzia Th Torrini parlando proprio del personaggio di Rosa, interpretato dall'attuale conduttrice di Detto Fatto.

Cinzia Th Torrini parla della fiction con Guaccero e Marco Bocci

Insomma Rosa continuerà a essere la protagonista delle puntate conclusive di questa fiction e, a questo punto, resta da capire quella che sarà la fatidica scelta finale che dovrà compiere nel corso delle prossime puntate previste su Rai 1.

In attesa del gran finale di Fino all'ultimo battito, la regista Cinzia Th Torrini ha svelato che questa fiction ha avuto un grandissimo lavoro legato anche alla sceneggiatura, data anche la complessità dei temi e degli argomenti delicati trattati nel corso delle sei puntate.