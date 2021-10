Dopo tre settimane di Grande Fratello Vip, la convivenza h24 sta mettendo in difficoltà anche i rapporti più indissolubili. Nella giornata di giovedì 7 ottobre, Lulù Selassié si è scagliata contro le sorelle Clarissa e Jessica. In particolare, quest'ultima è stata protagonista di un botta e risposta con la sorella minore tanto che, per sedare gli animi, le ragazze hanno chiesto l'aiuto di Manila Nazzaro.

Lo scontro

Tutto è partito, da una mancata lavatrice fatta da Jessica Selassié. Lulù ha rimproverato la sorella per non averle lavato in tempo una giacca da indossare durante la diretta.

Credo che Jessica la tratti bene perché Lulu fatina ha avuto un passato difficile..e ok,però qui stiamo assistendo a cenerentola nella vita reale,Lulù la tratta malissimo #gfvip separale, Lulù in questo momento ha delle cose da risolvere ed é una persona tossica . https://t.co/ZyeyJVWMl0 — k_4_t_y_4 (@krvcktr) October 7, 2021

A quanto pare, Jessica ha preferito non dare retta alla sorella. Di fronte al silenzio di Jessica, Lulù ha perso le staffe: "Non ti puoi permettere proprio". Secondo la più piccola delle sorelle Selassié, Jessica non avrebbe dovuto prendere parte al Grande Fratello Vip. Ma non è finita qui, perché in un secondo momento le presunte principesse d'Etiopia si sono ritrovate a parlare nel patio della casa.

Lulù ha tirato fuori l'argomento delle camere da letto e ha fatto notare di essere irritata per non avere un posto dove dormire. Secondo Clarissa, il problema è che Lulù in un primo momento ha scelto una stanza per poi cambiarla. Dunque, in mancanza di letti per tutti, qualcuno è costretto a dormire sul divano e qualcuno nella stiva.

A quanto pare, però, il discorso di Clarissa ha mandato su tutte le furie la più piccola delle sorelle Selassié. Nel vedere Jessica assente alla conversazione, Lulù ha sbottato nuovamente: "Sei matta. Guarda me e ascoltami".

L'intervento di Manila

Stanca di ascoltare Lulù, Jessica ha abbandonato la conversazione ma è stata subito richiamata.

Secondo Clarissa, la sorella minore dovrebbe lasciare libera l'altra sorella di esprimere il suo punto di vista. A quel punto Lulù è andata su tutte le furie: "Lei non ha ragione, te lo dico io". Successivamente, la stessa Lulù ha chiesto l'intervento di Manila Nazzaro che si trovava poco distante alle sorelle: "Puoi venire un attimo, perché queste sono folli". Dal canto suo, Jessica ha sostenuto di non avere fatto nulla di sbagliato. Poi, con tono piccato ha rimproverato la sorella minore: "Sei pesante, non voglio ascoltarti".

Non so dove Jessica trovi tutta questa pazienza e calma 😳

#GFVIP pic.twitter.com/AS0sNOVLTF — Meggie🌵 (@ziaMeggie) October 7, 2021

A calmare le tre sorelle ci ha pensato l'ex Miss Italia.

In particolare, Manila ha cercato di tranquillizzare Lulù e l'ha invitata ad avere un atteggiamento più consono verso Clarissa e Jessica.

La reazione di alcuni fan

La discussione che ha visto coinvolte principalmente Lulù e Jessica Selassié, sta spaccando l'opinione pubblica. Su Twitter, alcuni utenti hanno chiesto di far giocare le sorelle separatamente. Un utente ha sostenuto che Jessica farebbe bene a nominare la sorella maggiore. Un altro utente invece, ha sostenuto che Lulù non può essere difesa perché spesso dice di stare male per essere compresa dagli altri "vipponi". Un altro telespettatore ha criticato il modo in cui Lulù si è posta verso Jessica, dandole della maleducata.

A detta di alcuni utenti, Jessica sarebbe piena dell'atteggiamento adottato da Lulù Selassié.