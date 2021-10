Non smette di far discutere l'unica "coppia" che si è formata nella casa del GF Vip da quando è iniziata la sesta edizione. La sera del 7 ottobre, ad esempio, Manuel è stato tacciato di incoerenza da gran parte dei telespettatori: se in un primo momento si è confidato con Aldo dicendosi pronto a chiudere con Lulù, qualche ora dopo è stato sorpreso dalle telecamere mentre la baciava con trasporto. I fan del ragazzo si sono stancati del suo atteggiamento poco chiaro, tant'è che stanno prendendo le distanze da lui, certi del fatto che sta volutamente illudendo la principessa.

Il discorso con Montano al GF Vip

Quando sembrava fosse giunto ad una conclusione definitiva sul suo rapporto con Lulù, Manuel ha fatto dei passi indietro. La sera del 7 ottobre, infatti, il ragazzo si è confidato con l'amico Aldo sulla frequentazione che ha iniziato con la principessa la prima settimana di reclusione, arrivando ad ammettere di non voler costruire nulla di importante tra le mura di Cinecittà.

"La cosa fuori è stata ingigantita, non siamo fidanzati solo perché ci siamo baciati. Percepisco che lei non riuscirà mai ad adattarsi al mio stile di vita, quindi preferisco dire basta", ha detto il nuotatore in quello che gli spettatori considerano il primo vero momento in cui è stata fatta chiarezza su questa situazione.

Chiacchierando in giardino, i due si sono lasciati andare a critiche nei confronti di chi spinge affinché questa storia vada avanti: "Le pressioni da fuori peggiorano tutto, mi mettono in bocca parole che io non sento di dire".

"Devo mettere un punto chiaro, anche perché a me non viene naturale baciarla", ha concluso Bortuzzo in questo sfogo che sembrava preannunciare una rottura con la principessa.

Il confronto notturno con Lucrezia al GF Vip

Come aveva anticipato qualche ora prima, nella notte Manuel ha preso da parte Lucrezia e ha cercato di mettere in chiaro alcune cose circa il loro rapporto.

Gli spettatori del GF Vip che speravano che Bortuzzo chiudesse la conoscenza con la principessa per tornare a vivere liberamente l'avventura nella casa, però, rimarranno delusi nello scoprire che tutto questo non è accaduto.

Anche se ha provato a ribadire alla principessa che non sono fidanzati e che al di là di qualche tenerezza ogni tanto non ci sarà altro tra loro, il nuotatore non ha avuto il coraggio di dirle le cose che aveva confidato all'amico Aldo poco tempo prima.

Facendo un lungo giro di parole, il 22enne non è arrivato a nessuna conclusione, anzi prima di andare a dormire con Montano (che ormai ha ripreso completo possesso del suo letto) ha baciato con passione Lulù, lasciando i fan interdetti.

I commenti contro il nuotatore del GF Vip

Dopo aver assistito all'ennesimo confronto che non ha portato a nulla, i fan del GF Vip hanno deciso di esporsi forse per la prima volta contro Manuel, che sul web è stato tacciato di incoerenza e di mancanza di coraggio.

"Due ore fa diceva devo parlarle, facciamo un punto perché voglio che capisca, ora le fa il check delle tonsille", "Un'ora fa diceva che non le viene spontaneo baciarla, ora lo fa e le sposta pure i capelli. Questo si chiama illudere una ragazza", "Lui è un furbacchione", "Il torto è tutto di Manuel, lei sarà autorizzata a fare tutte le scenate del mondo. Non si illude una persona che non ti piace", "Lui non è più giustificato, più porta avanti la storia più fa danni", questi sono solo alcuni dei commenti negativi che sono stati scritti su Bortuzzo e sulla relazione che non riesce a chiudere nonostante dica di volerlo.

Quest'atteggiamento potrebbe costare caro a quello che inizialmente era considerato il vincitore assoluto della sesta edizione del reality, e che oggi invece continua a perdere sostenitori e consensi.