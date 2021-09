Continua a far discutere il primo flirt nato nella casa del GF Vip 6, quello tra Lulù e Manuel. Se molti spettatori sono certi del fatto che l'ex nuotatore non nutra un vero interesse per la principessa, tanti altri preferiscono focalizzarsi su di lei e su alcuni riferimenti all'esterno che appaiono poco chiari. Chiacchierando con la sorella in bagno, ad esempio, Hailé Selassié ha di nuovo tirato in ballo un certo Luca, una persona che le due sottolineano in modo "ambiguo" essere un caro amico di Lucrezia.

Il pubblico del GF Vip chiede chiarezza

Chi è Luca che le sorelle Hailé Selassié tirano in ballo spesso nella casa del GF Vip? Gli attenti fan del reality, infatti, hanno notato che le principesse hanno parlato varie volte di una persona esterna che sarebbe legata in qualche modo a Lucrezia.

Ad insospettire chi segue il programma, è il modo in cui le ragazze trattano questo argomento, ovvero con un fare poco chiaro e scambiandosi sguardi che potrebbero nascondere una verità che non è ancora emersa.

La prima volta che Lulù ha citato Luca tra le mura di Cinecittà, era la notte in cui ha baciato Manuel: un'ora prima di scambiarsi effusioni con Bortuzzo a letto, la giovane è stata sorpresa dalle telecamere in bagno mentre chiacchierava con una delle sorelle.

"Io ho perso tanto tempo, quando potevo dedicarmi a coso, a Luca, al mio Luca", ha detto la romana pochi giorni fa prima di iniziare una discussa frequentazione con il nuotatore 22enne.

Il nuovo riferimento su Luca scatena gli spettatori del GF Vip

La sera del 28 settembre, poi, Lulù è tornata a parlare di Luca con Jessica. In un video che moltissimi utenti di Twitter hanno pubblicato, si vedono le principesse Hailé Selassié in bagno mentre dicono qualcosa di poco chiaro su una persona che è fuori dalla casa del GF Vip.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Mentre Lucrezia si arricciava i capelli, la sorella ha detto: "Certo che il tuo amico Luca ti vedrebbe, come tutti gli altri".

Se apparentemente questa frase può sembrare poco significativa, per alcuni fan del programma è importante perché Jessica ci tiene a sottolineare che Luca è un amico di Lulù: quest'ultima, poi, si gira verso la sorella e le lancia un'occhiata con la quale sembra invitarla a non aggiungere altro, come se avessero qualcosa da nascondere.

Il filmato in cui viene citato questo ragazzo, dunque, sta facendo il giro dei social network perché sembra una conferma al sospetto che Lucrezia non sarebbe realmente interessata a Manuel e che il suo unico obiettivo sarebbe quello di rimanere il più a lungo possibile in gioco, facendosi aiutare da una storia d'amore.

I dubbi sulla prima coppia del GF Vip

"Le principesse parlano di nuovo in codice di Luca", è questo il pensiero che hanno condiviso molti fan del GF Vip dopo aver assistito al breve ma ambiguo scambio di battute tra Lulù e Jessica in bagno.

Un parere comune, dunque, è che è molto strano che una delle sorelle Hailé Selassié abbia sottolineato che Luca è un amico di Lucrezia e che quest'ultima l'abbia guardata male dopo aver sentito quel nome.

La richiesta che stanno facendo tanti spettatori del reality-show, è che in puntata si faccia chiarezza su questa situazione, e soprattutto che anche Manuel possa ascoltare e vedere tutto quello che riguarda la principessa che sta frequentando e un ragazzo che è fuori dalla casa.

"Alfonso se tu fossi avanti come conduttore, faresti uscire il Luca-gate e magari Manuel trova il coraggio di abbandonare la nave", "Il tuo amico Luca, che bisogno c'è di specificare?", "Tutto sto teatrino è per far ingelosire Luca", questi sono alcuni tweet scritti nelle ultime ore sull'argomento.

L'avvicinamento tra Bortuzzo e una delle sorelle etiopi, continua a non convincere per diversi motivi: lei sembra troppo coinvolta dopo due sole settimane (e in più parla in codice di un altro con le sorelle) e lui appare gelido e poco propenso a scambiarsi affettuosità davanti alle telecamere con la persona che in teoria gli piace.