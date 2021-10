Lucrezia Hailé Selassié è sicuramente una protagonista indiscussa di quest'inizio di Grande Fratello Vip: oltre a catalizzare l'attenzione per la sua altalenante storia con Manuel Bortuzzo, la ragazza crea discussioni anche nella casa. Ad esempio, Francesca Cipriani è stata sorpresa dalle telecamere mentre diceva che Lulù rimetterebbe quasi tutti i pasti, lasciando intendere che potrebbe soffrire di bulimia e che per questo andrebbe aiutata da qualche specialista.

I commenti tra le mura del Grande Fratello Vip

Quando mancano pochi giorni a una nuova puntata del Grande Fratello Vip, sul web non si parla d'altro che di Lulù e dei comportamenti che assume davanti alle telecamere, sia nei confronti di Manuel che quando pensa di non essere ripresa.

La sera del 6 ottobre, ad esempio, Francesca ha riportato ad alcuni compagni d'avventura un episodio piuttosto preoccupante, ovvero qualcosa che accadrebbe quasi ogni giorno all'interno dell'unico bagno della casa.

Parlando con Raffaella in camera da letto, Cipriani ha raccontato: "Lei va in bagno a vomitare dopo aver mangiato".

La bionda soubrette si riferiva a una delle sorelle Hailé Selassié, ovvero a quella che sembra avere spesso atteggiamenti fuori luogo ed esasperati, sia verso Bortuzzo (al quale si è attaccata fin troppo dopo qualche bacio) che verso la maggiore Jessica (che sovente viene trattata malissimo e con strafottenza).

La richiesta del pubblico del Grande Fratello Vip

Dopo aver detto a tutti che Lucrezia rimetterebbe la maggior parte dei pasti che le vengono amorevolmente preparati dalla sorella Jessica, Francesca ha aggiunto: "Ha bisogno d'aiuto".

Anche se non è stato detto in modo esplicito, è evidente che alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip pensano che Lulù possa soffrire di un disturbo alimentare che la spingerebbe a vomitare quasi tutto quello che ingerisce nell'arco della giornata.

Il primo ad accennare a dei possibili disturbi alimentari della principessa, è stato Andrea Casalino, che sentendola lamentarsi continuamente dopo aver mangiato le disse: "Mi raccomando, non è che stai vomitando?

Te lo dico col cuore in mano, delle volte sai...".

I tanti spettatori del reality che hanno sentito le parole di Cipriani e quelle dell'ultimo eliminato, chiedono a gran voce che Hailé Selassié venga immediatamente aiutata da qualcuno: secondo molti, gli atteggiamenti capricciosi ed esasperati della giovane, potrebbero dipendere da questo suo presunto problema con il cibo.

I pensieri social sul Grande Fratello Vip

Dopo aver sentito Francesca dire che Lulù vomiterebbe in bagno quasi ogni giorno, gli spettatori del GF Vip si sono esposti per chiedere a chi di dovere di fare chiarezza su questa situazione, soprattutto per tutelare una ragazza che appare sempre più sofferente e infelice all'interno della casa.

"A me dispiace, ma andare al GF non migliora la situazione", "Le prime settimane è stato Andrea ad accorgersene, spero lei possa trovare il giusto aiuto prima che la situazione degeneri", "Lei ha grossi problemi di autostima e insicurezze varie. Con queste cose non si scherza, andrebbe aiutata da esperti e non stando nella casa", "Andrebbe aiutata indipendentemente dal gioco.

Potrebbe essere per questo che fa quello che fa", questi sono solo alcuni commenti apparsi su Twitter dopo la "rivelazione" di Cipriani su Lucrezia.

I comportamenti della principessa, inoltre, stanno spingendo Manuel ad allontanarsi forse definitivamente: infatti, il giovane si è fatto coraggio ed ha detto alla coinquilina che non c'è futuro per loro e che non gli piace essere toccato.