Ieri notte, in prima visione assoluta sulla ABC, è andato in onda il secondo episodio di Grey's Anatomy 18. La puntata, intitolata "Some Kind of Tomorrow", ha definitivamente chiarito se Meredith Grey rimarrà in Minnesota e accetterà la proposta di lavoro di David Hamilton o se la protagonista farà ritorno a Seattle per proseguire la sua carriera nell'ospedale che l'ha formata. Le anticipazioni provenienti dall'America svelano, inoltre, che Amelia Shepherd ha avuto un ruolo fondamentale nella decisione della donna. La cognata, infatti, ha raggiunto la dottoressa Grey per visionare il progetto e consigliarla sulla scelta più giusta da prendere.

Grey's Anatomy 18x02: Meredith Grey propone un compromesso a David Hamilton

Come appena anticipato, la seconda puntata di Grey's Anatomy 18 si è rivelata fondamentale per il futuro della protagonista. Quest'ultima, raggiunta da Amelia Shepherd in Minnesota, si è mostrata reticente nell'accettare la proposta di David Hamilton. A differenza del neurochirurgo, visibilmente entusiasta all'idea di trovare una cura per il Parkinson e stupita dagli enormi fondi messi a disposizione, Meredith Grey ha confessato a Nick Marsh, al quale ha concesso un vero e proprio appuntamento, le sue paure nell'imbarcarsi in un progetto dall'esito incerto. Solo al termine dell'episodio, il personaggio interpretato da Ellen Pompeo è giunto ad una conclusione.

Di ritorno al laboratorio, la protagonista ha comunicato al vecchio amico della madre le sue condizioni per accettare l'offerta: piena autonomia lavorativa, possibilità di scegliere il suo team, nel quale è entrato a far parte anche Amelia Shepherd e la possibilità di trasferire l'intero progetto a Seattle. Quest'ultima richiesta, tuttavia, non è stata accolta positivamente.

E' così che la protagonista ha proposto un compromesso: lavorare da remoto a Seattle e volare in Minnesota una volta a settimana per aggiornare il collega. Un accordo ragionevole che il dottor Hamilton ha accettato senza ulteriori indugi.

Spoiler Grey's Anatomy 18, seconda puntata: le richieste di Miranda spianano la strada al ritorno di Addison

L'altro filone su cui si è concentrato il secondo episodio di Grey's Anatomy 18 ha coinvolto Richard Webber. Il direttore sanitario del Grey Sloan Memorial, come annunciato nella precedente puntata, si è dedicato personalmente alla formazione della nuova classe di specializzandi. Preoccupato per le lacune sviluppate dagli studenti a causa della pandemia, l'uomo ha quindi sfidato i tirocinanti a dimostrare le loro abilità offrendo in cambio un raro intervento chirurgico conquistato, successivamente, da Levi Schmitt. Infine, Grey's Anatomy 18x02 ha aperto le porte al ritorno di Addison Montgomery.

Preoccupata per la carenza di chirurghi e per gli incessanti trasferimenti, Miranda Bailey si è rivolta al suo mentore confidandogli di voler riportare il Grey Sloan Memorial ai fasti di un tempo. A quel punto, Richard Webber ha rivelato di avere grandi idee in merito. E' stato il promo del terzo episodio a chiarire che sarà proprio il ritorno del brillante chirurgo neonatale a rispondere perfettamente alle richieste del capo di chirurgia.