La nuova stagione di Uomini e donne è iniziata su Canale 5 a metà settembre e, nel corso degli appuntamenti pomeridiani, i riflettori sono puntati sui protagonisti del trono over e classico. Nella giornata di sabato 2 ottobre, Raffaella Mennoia, storica autrice della trasmissione Mediaset, si è recata agli studi Elios, dove vengono effettuate le registrazioni del dating show. Il braccio destro di Maria De Filippi ha fornito informazioni in merito alla nuova giornata di riprese, rivelando alcune anticipazioni ai suoi follower appassionati del programma.

Uomini e Donne anticipazioni: il 2 ottobre una nuova registrazione

Mennoia concede spesso ai suoi fan che la seguono su Instagram, alcune informazioni in merito alle trasmissioni nelle quali lavora come autrice. Infatti, Raffaella, oltre a dedicarsi durante l'estate a Temptation Island, trasferendosi in Sardegna per le riprese del reality di Canale 5, è anche una delle persone chiave della redazione del dating show di Maria De Filippi. In occasione della nuova registrazione di Uomini e Donne di sabato 2 ottobre, Mennoia si è recata, come di consueto, al Centro Titanus Elios ed ha inserito sui social un video, in cui ha fornito dettagli su quanto sarà trasmesso prossimamente in televisione.

Anticipazioni Uomini e Donne: in arrivo super puntate

Raffaella Mennoia, dal suo ufficio negli studi televisivi romani, ha fatto un annuncio per gli appassionati di Uomini e Donne. L'autrice, infatti, seduta su una poltrona ha confidato ai suoi follower che la seguono sui social: ''Ciao a tutti, buongiorno, sono agli Elios perchè oggi registriamo una puntata di Uomini e Donne, anzi, oggi una super puntata, perché succederanno tantissime cose''.

Uomini e Donne: attesa per le storie di Gemma, Ida

Nella nuova edizione del dating show sono tornate a sedersi nel parterre over anche Gemma Galgani ed Ida Platano. C'è grande attesa per sapere cosa succederà nella vita sentimentale della dama torinese, rimasta ancora in studio, dopo tanti anni, senza avere trovato l'uomo della sua vita.

Inoltre, fra le storie d'amore che stanno nascendo nel corso delle ultime puntate andate in onda su Canale 5, c'è quella fra Marcello e Ida. La parrucchiera, infatti, sembrerebbe avere voltato pagina con il cavaliere torinese, dopo la fine della sua relazione con Riccardo Guarnieri. Inoltre, c'è curiosità per sapere se il tronista Joele verrà sostituito da qualche altro single. Al momento, non è chiaro cosa sia accaduto nella registrazione di Uomini e Donne del 2 ottobre ma, in base alle parole di Raffaella Mennoia, sembrerebbero in arrivo in televisione puntate ricche di novità.