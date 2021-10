La casa del Grande Fratello Vip risulta essere sempre più spaccata. Durante la settima puntata, in onda lunedì 4 ottobre su Canale 5, Raffaella Fico e Miriana Trevisan hanno avuto uno scontro piuttosto acceso. L'ex "Ragazza di Non è la Rai" ha accusato la coinquilina di allontanarla da Ainett e Francesca. Dal canto suo, la showgirl campana ha sostenuto di non riuscire ad avere un rapporto con Miriana.

L'attacco di Miriana

Durante la diretta del Reality Show, Miriana Trevisan si è lamentata dell'atteggiamento "ostile" di Raffaella Fico. A detta dell'ex moglie di Pago, la modella campana non prenderebbe mai una presa di posizione all'interno della casa per andare d'accordo con tutti.

Inoltre, Miriana ha sostenuto che Raffaella le metta contro Ainett Stephens e Francesca Cipriani.

Lo scontro è proseguito durante la pausa pubblicitaria. Scendendo nel dettaglio, Fico ha precisare di non mettere nessuno contro: "Non venire in camera a fare il sorrisino". Secondo l'ex compagna di Balotelli, Trevisan non avrebbe il coraggio di dire le cose in faccia. Secondo il pensiero di Raffaella, ci sarebbe anche un video che incastrerebbe Trevisan: "Sparli anche di Davide alle sue spalle".

Botta e risposta in diretta

Una volta tornati in studio, Alfonso Signorini ha cercato di far trovare un punto d'incontro alle due coinquiline. Raffaella Fico ha sparato a zero sulla showgirl: "Sei una persona falsa".

Dal canto suo, Miriana ha spiegato che non è vero che non riesce ad avere un rapporto sereno con tutti i coinquilini. Il punto è che non riesce ad essere amica di tutti. In replica alla modella campana, Trevisan ha sbottato: "Tu sarai perfetta e gentile con tutti, io non ci riesco". Miriana non ha nascosto di non riuscire ad avere un rapporto amichevole neanche con Soleil, nonostante ci abbia provato più volte.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nonostante la versione della gieffina, Fico ha sostenuto l'esatto opposto: "Sono troppo gentile, visto che mi fai anche le imitazioni". Al momento delle nomination, Fico ha deciso fare il nome di Miriana Trevisan. La showgirl campana ha ammesso che non si aspettava l'attacco frontale della coinquilina: "Ha delle uscite che mi fanno ridere".

Nonostante tutto, l'ex compagna di Pago non è finita al televoto.

Fino ad oggi Raffaella aveva cercato di non discutere con i compagni d'avventura cercando di essere più neutrale possibile. A quanto pare, però, gli ultimi avvenimenti all'interno della casa più spiata hanno portato la modella partenopea a prendere una presa di posizione. La stessa Fico, era tata una delle prime ad attaccare Soleil e montare il caso delle presunte frasi razziste ai danni di Ainett Stephens e Samy Youssef.