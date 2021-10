Lunedì 4 ottobre, su Canale 5, è stata trasmessa la settima puntata del Grande Fratello Vip. Durante la diretta, Davide Silvestri è stato messo al corrente di uno sfogo delle sorelle Selassié contro di lui. In particolare, Lulù si è augurata che al televoto uscisse l'attore. Terminata la puntata del Reality Show, l'attore ha commentato la clip vista e ha sparato a zero sulle ragazze.

Lo sfogo dell'attore

In settimana, Clarissa ha affermato che si aspettava più comprensione da parte di Davide Silvestri. A detta della Principessa, l'attore sarebbe una persona troppo cinica e non prenderebbe mai una posizione nelle dinamiche del Grande Fratello Vip.

Lulù invece, si è augurata che al televoto uscisse proprio Davide.

Durante la diretta del reality show, Silvestri ha preferito non replicare ai commenti poco carini delle sorelle Selassié. Terminata la puntata, però, il gieffino si è sfogato con Alex Belli. Nel dettaglio, il 40enne ha spiegato che si aspettava delle scuse da Clarissa, Lulù e Jessica Selassié: "Fanno le vittime". Successivamente, Davide ha sparato a zero sull'atteggiamento delle sorelle: "Il fatto che sono giovani non è una scusante, non glielo perdono". Il diretto interessato ha ritenuto che le Principesse d'Etiopia se continueranno ad avere questo atteggiamento si rovineranno da sole la reputazione con i telespettatori.

Infine, Davide Silvestri è tornato a parlare del video di Clarissa Selassié.

A detta dell'attore, la clip non era commentabile visti gli insulti e le offese gratuite ricevute: "Si commentano da sole per quello che hanno detto".

Davide deluso da Ainett

Parlando con Alex, Davide Silvestri ha commentato anche le nomination. Il diretto interessato non ha nascosto che gli sarebbe piaciuto vedere le sorelle Selassié e Samy Youssef in nomination.

In questo modo, il 40enne di Milano ha sostenuto che si sarebbe creata una spaccatura tra i due gruppi creati all'interno della casa più spiata d'Italia. Nel vedere Amedeo Goria in nomination, l'attore ha spiegato che il giornalista potrebbe essere il prossimo ad uscire dal reality show.

Prima di concludere il discorso, Silvestri ha confidato di essere rimasto deluso dall'atteggiamento di Ainett Stephens.

Davide non sembra capire la nomination ricevuta dalla modella venezuelana: "Da Raffaella e dalle sorelle me lo potevo aspettare, ma Ainett no". L'ex attore di Capri ha promesso "vendetta". Nel dettaglio, il gieffino ha fatto sapere che dalla prossima puntata ha numerosi motivi per nominare vari "vipponi". Infine, Davide ha sostenuto che il gruppo formato contro Soleil stia tutto il tempo a sparlare dei coinquilini.