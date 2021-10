Continuano a sorprendere le vicende legate al più importante magazzino milanese degli anni Sessanta. Un nuovo episodio andrà in onda mercoledì 6 ottobre 2021 e le anticipazioni rivelano che non mancheranno i colpi di scena. Anna verrà spronata da Roberto ad uscire con Salvatore per distrarsi e lasciarsi il passato alle spalle. Intanto la contessa verrà a conoscenza della situazione finanziaria di Ludovica e rimprovererà la ragazza per non averle raccontato nulla. Al grande magazzino Stefania si troverà a discutere con il padre Ezio, circa la possibilità di andare ad abitare insieme.

La giovane Venere sarà a conoscenza della presenza di una nuova donna nella vita del padre e non vorrà deludere i suoi progetti. A soffrire per questa situazione sarà invece Gloria che, non appena lasciato l'atelier si rifugerà a casa della zia Ernesta, lasciando il posto da capo commessa a Paola.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, la delicata situazione finanziaria di Ludovica

Nel corso della diciottesima puntata de Il Paradiso delle Signore, trasmessa mercoledì 6 ottobre 2021, Roberto proverà a convincere Anna ad uscire con Salvatore. Il direttore creativo del grande magazzino vorrà che la sua amica si lasci il passato alle spalle e che provi a distrarsi dalla vita di tutti i giorni. Quale occasione migliore se non quella di accettare l'invito del giovane Amato?.

Intanto la contessa Adelaide scoprirà qualcosa di importante circa la vendita di Villa Brancia. Nel dettaglio la di Sant'Erasmo apprenderà che la situazione finanziaria di Ludovica sarà piuttosto complicata e irrecuperabile. Tenendo molto alla serenità della contessina, la cognata di Umberto rimprovererà la giovane per non aver condiviso con lei questi delicati problemi familiari e ne approfitterà per sostenerla e tirarla su di morale.

Il Paradiso 6, Gloria si rifugia a casa di zia Ernesta

Durante il nuovo episodio de Il Paradiso delle Signore, che andrà in onda su Rai1 il 6/10, Stefania sarà felicissima per il trasferimento di Ezio a Milano. La giovane Venere potrà finalmente trascorrere molto più tempo con il padre, che nel frattempo avrà preso la direzione della ditta Palmieri.

Padre e figlia avranno tuttavia l'occasione di parlare circa la possibilità di andare a vivere insieme. Dopo l'improvvisa partenza di Gloria invece, al Paradiso Paola si ritroverà ad assumere il ruolo di capo commessa. Sia le Veneri che Vittorio saranno molto preoccupati per il comportamento della signorina Moreau. Quest'ultima avrà trovato rifugio a casa della zia Ernesta e non intenderà tornare in atelier per evitare di incontrare l'ex marito.