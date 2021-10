I colpi di scena al Grande Fratello Vip 6 non mancano e, nel corso della serata del 25 ottobre, Miriana Trevisan ha avuto modo di confrontarsi in diretta televisiva con Patrizia Mirigliani, mamma di Nicola Pisu con cui è in corso un flirt tra le mura domestiche di Cinecittà. Un confronto che non è stato tranquillissimo, dato che la mamma di Pisu non crede nella buona fede della showgirl, ex protagonista di "Non è la Rai". Sta di fatto che, post puntata, Miriana ha prima bacchettato Nicola per alcune affermazioni fatte in puntate dopodiché ha dovuto fare i conti con un piccolo malore.

Miriana e Nicola al centro delle polemiche al Grande Fratello Vip

Ne dettaglio, durante la puntata serale del Grande Fratello Vip 6 trasmessa questo venerdì 25 ottobre su Canale 5, Miriana e Nicola si sono confrontati con Patrizia Mirigliani che, in settimana, aveva chiesto a suo figlio di aprire gli occhi e di stare attento, al punto da definire Trevisan una strega.

Tuttavia, malgrado il confronto e il parere negativo di mamma Patrizia, il giovane Nicola ha scelto di andare avanti per la sua strada e nel corso della diretta ha ribadito il suo forte interesse nei confronti della showgirl.

Addirittura, Nicola ha ammesso in diretta televisiva al Grande Fratello Vip 6 di essersi innamorato di Miriana, lasciando senza parole in primis la stessa showgirl.

Post puntata del GF Vip, Miriana bacchetta Nicola Pisu

Così, post puntata, Miriana ha scelto di affrontare Nicola e gli ha chiesto spiegazioni ritenendo che il fatto che lui abbia ammesso di essere innamorato, lo trovava un po' eccessivo dato che si stanno conoscendo da meno di un mese.

"Non sei già innamorato. Mi diresti già ti amo?", ha chiesto Miriana e a quel punto, il ragazzo ha risposto: "No, in quel caso è diverso".

Immediata la reazione di Miriana che, ironica ha chiesto a Nicola di spiegarle quale fosse la differenza tra essere innamorato e dire "ti amo" ad una persona.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché al termine della puntata serale del Grande Fratello Vip 6, Miriana ha avuto anche un piccolo malore.

Malore per Miriana dopo la diretta del GF Vip

Dopo la puntata e il confronto con Nicola Pisu, la showgirl si è stesa sul letto ed ha ammesso di sentirsi poco bene.

Immediata la reazione dello stesso Nicola che, avendo capito la situazione, si è subito mobilitato per poter prendere un po' di acqua e zucchero da far bere poi alla sua amata.

Jo Squillo, invece, è rimasta al fianco di Miriana e l'ha coccolata stringendole la mano e provando a calmarla. Non è la prima volta che Miriana si sente poco bene al GF Vip: già qualche giorno fa, la showgirl si era sentita male nel cuore della notte, spaventando i suoi compagni di gioco.